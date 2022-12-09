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ЦАМТО

В Британии раскрыли траты на восполнение арсенала ПТРК, истощенного в результате помощи Украине

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Военнослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области
Военнослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области.
Источник изображения: © REUTERS / Gleb Garanich

ЦАМТО, 8 декабря. Британия потратит почти 230 млн. фунтов для закупки новых противотанковых комплексов NLAW для замены тех, которые были переданы Украине в качестве военной помощи, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Times.

"Правительство объявило о заключении сделки с Saab в размере 229 млн. фунтов стерлингов для закупки противотанковых комплексов NLAW шведского производства", – сообщил обозреватель издания Джордж Гриллз.

По данным источников из британского Министерства обороны, Украина получила от Великобритании около семи тысяч противотанковых комплексов, что составляет почти половину запасов армии Британии.

Издание сообщает, что новая партия ПТРК NLAW поступит на вооружение ВС Британии только к 2024 году, а полностью поставки по этому контракту завершатся в 2026 году, отмечает "РИА Новости".

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Страны
Великобритания
Украина
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