Войти
ЦАМТО

CNN: США не дали категорического отказа на запрос Украины о кассетных боеприпасах

350
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

ЦАМТО, 8 декабря. США не обещали Украине кассетные боеприпасы, о которых просит Киев, но и не отказали в них категорически. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

"Высокопоставленные чиновники администрации рассматривали этот запрос в течение нескольких месяцев и не отклонили его категорически", – сообщает телеканал.

Телеканал указывает, что администрация США не отказалась от поставок кассетных боеприпасов Украине как крайней меры, если запасы оружия станут критически низкими. "Источники говорят, что это предложение не рассматривалось серьезно из-за законодательных ограничений на возможность передачи США кассетных боеприпасов", – сообщает телеканал.

"Президент Джо Байден мог бы обойти это ограничение, но администрация указала Киеву, что в ближайшее время это маловероятно", – говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
27.10.2022
США предлагают Германии возглавить Европу. Но при одном условии
27.08.2020
Взялись за НИИ. США расширили санкции в отношении России
13.06.2019
США в этом году предоставят Украине свыше $695 млн техпомощи, в том числе военной - советник посольства
13.03.2019
Fakt (Польша): НАТО защищает нас от России
02.03.2018
Зюганов призвал обеспечить ВС РФ новым вооружением, которое показано в послании президента
22.09.2008
Депутат Рады: С арсенала под Харьковом вывозили оружие в Грузию
14.06.2007
Организаторы авиасалона МАКС-2007 ожидают увеличение числа зарубежных участников, по сравнению с предыдущей выставкой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 15:29
  • 39401
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.12 15:20
  • 2
Рособоронэкспорт на выставке Vietnam Defence 2022
  • 09.12 15:19
  • 34
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 09.12 14:02
  • 3
Путин отметил грамотность действий авиации РФ в ходе СВО
  • 09.12 12:37
  • 2
Шойгу поздравил со 190-летием Военную академию Генштаба ВС РФ
  • 09.12 12:37
  • 1
Американские дипломаты: в феврале 2023 Суровикин будет у ворот Киева
  • 09.12 10:35
  • 4
Полет «Стрижа»
  • 09.12 10:13
  • 1
Боррель заявил об истощении запасов поставляемого Украине оружия ЕС
  • 09.12 07:28
  • 1
Министры обороны США, Австралии и Великобритании высказались за ускорение реализации проекта AUKUS - Пентагон
  • 09.12 07:15
  • 1
Казахстанско-китайское совместное предприятие осуществило первую поставку тепловыделяющих сборок на АЭС в КНР
  • 09.12 07:05
  • 1
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по неразмещению первыми оружия в космосе
  • 09.12 07:04
  • 4
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 08.12 23:51
  • 3
Военкор Сладков предлагает объявить «партийный призыв» в силовые ведомства для усиления борьбы с украинской агентурой
  • 08.12 23:45
  • 4
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 08.12 23:33
  • 3
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания