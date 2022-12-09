CNN: США не дали категорического отказа на запрос Украины о кассетных боеприпасах

ЦАМТО, 8 декабря. США не обещали Украине кассетные боеприпасы, о которых просит Киев, но и не отказали в них категорически. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

"Высокопоставленные чиновники администрации рассматривали этот запрос в течение нескольких месяцев и не отклонили его категорически", – сообщает телеканал.

Телеканал указывает, что администрация США не отказалась от поставок кассетных боеприпасов Украине как крайней меры, если запасы оружия станут критически низкими. "Источники говорят, что это предложение не рассматривалось серьезно из-за законодательных ограничений на возможность передачи США кассетных боеприпасов", – сообщает телеканал.

"Президент Джо Байден мог бы обойти это ограничение, но администрация указала Киеву, что в ближайшее время это маловероятно", – говорится в сообщении.