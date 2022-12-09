В Пентагоне заявили, что не были осведомлены о подготовке Украиной ударов по территории РФ

США не стремят к войне с Россией, подчеркнула заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Пентагон не координирует с Киевом все осуществляемые им атаки, Вашингтон не был осведомлен заранее об украинских ударах по территории России. С таким заявлением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Я бы не сказала, что мы постоянно на связи или в контакте относительно ударов, которые будут нанесены. Мы, безусловно, взаимодействуем с украинскими коллегами", - сказала она, отвечая на вопрос о соответствующей координации между Вашингтоном и Киевом. Сингх подчеркнула, что США "поставляют вооружения и системы", которые якобы нужны украинской стороне. "Они на месте принимают решения относительно целей, относительно того, когда они проведут операцию. Мы предоставляем военную помощь", - утверждала представитель Пентагона.

"Так что нет, не обязательно, что мы были проинформированы или осведомлены о каких-либо ударах на территории России. Мы видели сообщения об этом. Но мне нечего добавить", - продолжила она. Она рекомендовала обратиться в украинское военное ведомство за дальнейшими комментариями по данному вопросу.

"Мы будем предоставлять им то, что им нужно для защиты своей территории, защиты их граждан на поле боя", - говоря об оказании дальнейшей военной помощи Киеву. "Конечно, мы не хотим эскалации. Мы не стремимся к эскалации. Мы не стремимся к войне с Россией. Но мы обеспечим возможность для Украины защищаться", - утверждала Сингх.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, в понедельник утром Киев совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, чтобы вывести из строя российские самолеты дальней авиации. Как уточнили в российском военном ведомстве, средства ПВО ВКС России перехватили украинские беспилотники, летевшие на малой высоте. Во вторник губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. По его словам, пострадавших нет.