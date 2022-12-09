С конвейера сошел последний Boeing 747

С конвейера сошел последний самолет Boeing 747. Об этом сообщает The Drive.

Издание напоминает, что последний самолет Boeing 747 произведен на заводе в американском городе Эверетт (штат Вашингтон). Летательный аппарат в начале следующего года должна получить авиакомпания Atlas Air.

«Впервые более чем за 50 лет у нас не будет 747 на этом объекте», — сказал генеральный менеджер программ Boeing 747 и 767 Ким Смит.

Издание отмечает, что программа Boeing 747 стартовала в конце 1960-х годов.

«Эра четырехдвигательных авиалайнеров заканчивается, поскольку Boeing и конкурирующий Airbus полностью перешли на семейства двухдвигательных широкофюзеляжных самолетов», — уточняет издание.

В октябре исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко заявил, что в России стартовало производство первых самолетов Ту-214, поставки которых авиакомпаниям планируется начать в 2023 году.