В России началось производство коммерческих Ту-214

В России стартовало производство первых самолетов Ту-214, поставки которых авиакомпаниям планируется начать в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

По его словам, собираемый Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) самолет полностью состоит из российских комплектующих — в частности, это двигатели ПС-90А.

«На Казанском авиационном заводе ОАК, где ведется серийный выпуск Ту-214, приступили к подготовке технологических мощностей, чтобы нарастить выпуск этих машин. Из 339 самолетов, которые ОАК должен поставить "Аэрофлоту" до 2030 года, 40 — Ту-214», — сказал руководитель.

Исполнительный директор добавил, что поставка запланирована на 2023 год, а первые машины уже находятся в производстве.

В августе глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме «Армия-2022» заявил, что в России планируют нарастить производство пассажирских самолетов Ту-214 до 10-12 единиц в год.