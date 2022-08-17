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Россия нарастит производство Ту-214

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Ту-214
Ту-214.
Источник изображения: www.ixbt.com

В России планируют нарастить производство пассажирских самолетов Ту-214 до 10-12 единиц в год. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров на форуме «Армия-2022», пишет ТАСС.

«Например, Ту-214, который приобретался только для специальных задач, (...) для государственной авиации, сегодня оказался востребованным. Хотя наши авиакомпании на каком-то витке посчитали, что более экономически выгодно использовать Airbus и Boeing. (...) Мы наращиваем темпы производства как минимум до 10-12 машин по году, это будет хорошим подспорьем, страховкой для того, чтобы обеспечивать запросы авиакомпаний», — сообщил он.

Магистральный узкофюзеляжный самолет Ту-214 является модификацией Ту-204 с увеличенной максимальной взлетной массой и коммерческой нагрузкой. В марте 1996 года самолет совершил первый полет.

В июне специалист по безопасности полетов Александр Романов сообщил, что Ту-214 рассчитан на множественные перегрузки — большие, чем у зарубежных аналогов.

В апреле в госкорпорации «Ростех» сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация планирует до 2030 года изготовить 70 самолетов Ту-214.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-204
Ту-214
Компании
Airbus
Boeing
Минпромторг РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
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6 комментариев
№1
17.08.2022 10:15
Если не нарастит..."Россия"-кого уволят,Россию? Тогда понятно.
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№2
17.08.2022 10:26
Возможность наращивания пр-ва серийного самолёта вопросов не вызывает. SSJ-100 и больше выпускали. Вопрос только сколько займет с нынешних 1–2 шт в год. Там ещё импортозамещение на повестке. Не в той степени как у SSJ-100 и МС-21. Тем не менее...
0
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№3
17.08.2022 10:56
Именно 10-12шт заявлено,а не с 1-2 на 3-4шт
0
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№4
17.08.2022 11:34
Ту-154 – лайнер аналогичного класса,  производился серийно с 1970 по 1998 годы на Куйбышевском авиационном заводе, пережив несколько модернизаций. Темп выпуска достигал пяти единиц в месяц (c 1976 по 1981 годы производилось в среднем более 1 самолёта в неделю, в 1980 - максимально 77 самолётов за год).

Производство МС-21 - планируют довести до схожих величин.
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№5
17.08.2022 12:29
Прежде чем обещать  наращивать производсто или планировать наращивание , было бы весьма полезным , за прошедшие почти полгода , выставить на линию - одну-единственную - один , может  два  Ту-214  и посмотреть сам факт темпа налёта  в месяц , собрать в единый кулак сервисную службу и опережающими темпами готовится к выходу на трассы как восстановленной техники , так и вновь выпущенной. Сервис всегда был самым слабым звеном.
0
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№6
17.08.2022 22:33
Казань много чего обещает, но пока только под обещания  мастерски бюджетные российские бабки выбивает и осваивает, а с выполнением даже оборонных проектов полный швах....
например, где обещанные Ту-22М3М по 6 шт в год начиная с 18г?
Гражданские заказы Казанский завод гарантированно провалит.
0
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