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В России сравнили характеристики Ту-214 и Boeing

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Новый Ту-214
Новый Ту-214.
Источник изображения: russianplanes

«Аэрофлот» рассматривает российский самолет Ту-214 в качестве базовой модели для парка авиакомпании. Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов в беседе с «Известиями» сравнил характеристики Ту-214 с зарубежными Boeing и Airbus.

По его словам, решение российской авиакомпании по самолетам Ту-214 правильное, но его прияли с задержкой в 25-30 лет. Романов отметил, что самолеты нуждаются в модернизации.

«Самолеты семейства «Туполева» были разработаны гениальными советскими конструкторами. Эти самолеты крепкие, надежные, перспективные, комфортабельные. Характеристики, которые нужно модифицировать — это авионика, то есть приборное оборудование — оно устарело, конечно. Есть ли возможность у нас вернуть это всё? Я знаю, что у нас есть очень интересные технологические варианты решения этих проблем, даже намного лучше, чем у Boeing и Airbus. Есть авионика, где может пятилетний ребенок летать. Есть интересные проекты, но насколько их захотят внедрять в жизнь?», — сообщил он.

Эксперт подчеркнул, что Ту-214 рассчитан на множественные перегрузки, большие, чем у зарубежных пассажирских самолетов. По его словам, в советские времена безопасности самолетов уделяли много внимания, поэтому безопасность Ту-214 не подвергается сомнению.

Ранее министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что «Аэрофлот» рассматривает Ту-214 в качестве базовой модели.

В апреле в госкорпорации «Ростех» сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует изготовить 70 самолетов Ту-214 с российскими двигателями ПС-90 до 2030 года.

Синдром отмены: Россия

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-214
Компании
Airbus
Boeing
ОАК
Ростех
Туполев
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