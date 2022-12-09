Войти
ТАСС

В США заявили, что специалисты в стране удивлены темпами расходования снарядов на Украине

469
0
0
Генерал Дэвид Бергер. Фото с сайта www.dvidshub.net
Генерал Дэвид Бергер. Фото с сайта www.dvidshub.net.

Командующий Корпусом морской пехоты США Дэвид Бергер отметил, что военная операция РФ на Украине - "это ожесточенная схватка"

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Боевые действия на Украине потребовали использования очень большого количества артиллерийских снарядов, некоторые американские специалисты этого не ожидали. Такое мнение выразил в среду на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий Корпусом морской пехоты США генерал Дэвид Бергер.

Рассуждая о том, что в боях на Украине особенно привлекло его внимание или стало сюрпризом, он отметил: "Объемы боеприпасов в таком конфликте. Некоторых людей удивляет, как много артиллерийских снарядов [используется]".

"Просто сами объемы, я думаю, удивляют некоторых людей. Поскольку, думаю, в течение 20 лет кто-то читал о высокоточных ударах <...>", - продолжил генерал. По его мнению, некоторые американские специалисты полагали, что в современном конфликте события развиваются следующим образом: "Мы просто используем несколько высокоточных систем, и война закончится". "Войны не такие", - подчеркнул Бергер.

"Но некоторые, думаю, считали, что все будет быстро. Что пройдет 96 часов и одна сторона выиграет", - добавил генерал. "Нет, это ожесточенная схватка, это <...> драка", - полагает он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
07.09.2022
«Почему США становятся все более наглыми в своей поддержке Украины»
07.09.2022
У России есть разные способы прийти к успеху на Украине
04.06.2021
NV.ua (Украина): пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
03.06.2021
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
27.09.2019
"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс
01.10.2015
СМИ Латвии: нападение России на страны Балтии маловероятно, но основания для опасений есть ("ИноСМИ", Россия)
17.06.2015
С-300: мощное оружие или козырь для торга? ("The Diplomat", Япония)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 15:20
  • 2
Рособоронэкспорт на выставке Vietnam Defence 2022
  • 09.12 15:19
  • 34
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 09.12 14:49
  • 39400
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.12 14:02
  • 3
Путин отметил грамотность действий авиации РФ в ходе СВО
  • 09.12 12:37
  • 2
Шойгу поздравил со 190-летием Военную академию Генштаба ВС РФ
  • 09.12 12:37
  • 1
Американские дипломаты: в феврале 2023 Суровикин будет у ворот Киева
  • 09.12 10:35
  • 4
Полет «Стрижа»
  • 09.12 10:13
  • 1
Боррель заявил об истощении запасов поставляемого Украине оружия ЕС
  • 09.12 07:28
  • 1
Министры обороны США, Австралии и Великобритании высказались за ускорение реализации проекта AUKUS - Пентагон
  • 09.12 07:15
  • 1
Казахстанско-китайское совместное предприятие осуществило первую поставку тепловыделяющих сборок на АЭС в КНР
  • 09.12 07:05
  • 1
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по неразмещению первыми оружия в космосе
  • 09.12 07:04
  • 4
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 08.12 23:51
  • 3
Военкор Сладков предлагает объявить «партийный призыв» в силовые ведомства для усиления борьбы с украинской агентурой
  • 08.12 23:45
  • 4
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 08.12 23:33
  • 3
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания