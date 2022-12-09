В США заявили, что специалисты в стране удивлены темпами расходования снарядов на Украине

Командующий Корпусом морской пехоты США Дэвид Бергер отметил, что военная операция РФ на Украине - "это ожесточенная схватка"

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Боевые действия на Украине потребовали использования очень большого количества артиллерийских снарядов, некоторые американские специалисты этого не ожидали. Такое мнение выразил в среду на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий Корпусом морской пехоты США генерал Дэвид Бергер.

Рассуждая о том, что в боях на Украине особенно привлекло его внимание или стало сюрпризом, он отметил: "Объемы боеприпасов в таком конфликте. Некоторых людей удивляет, как много артиллерийских снарядов [используется]".

"Просто сами объемы, я думаю, удивляют некоторых людей. Поскольку, думаю, в течение 20 лет кто-то читал о высокоточных ударах <...>", - продолжил генерал. По его мнению, некоторые американские специалисты полагали, что в современном конфликте события развиваются следующим образом: "Мы просто используем несколько высокоточных систем, и война закончится". "Войны не такие", - подчеркнул Бергер.

"Но некоторые, думаю, считали, что все будет быстро. Что пройдет 96 часов и одна сторона выиграет", - добавил генерал. "Нет, это ожесточенная схватка, это <...> драка", - полагает он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.