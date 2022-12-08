Проект оборонного бюджета США включает не менее $800 млн на помощь Украине

Это на $500 млн больше, чем в бюджетном запросе Белого дома, говорится в пояснительных материалах

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса США проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) предполагает выделение не менее $800 млн на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности.

"[Оборонный бюджет] предполагает выделение $800 млн на инициативу по содействию безопасности Украины, в рамках которой оказывается поддержка и помощь ВС Украины, это на $500 млн больше, чем в бюджетном запросе [Белого дома]", - говорится в пояснительных материалах к проекту бюджета, распространенных во вторник комитетом по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Согласованный законодателями документ также "требует всесторонней оценки системы надзора за американской помощью Украине" и позволяет Вашингтону "восполнять запасы сопоставимой техники своих союзников и партнеров", которую те до этого предоставили Киеву. Кроме того, проект оборонного бюджета предполагает "ускорение доставки критически важных боеприпасов на Украину и пополнения соответствующих запасов США за счет оптимизации требований к госзакупкам".

Ранее в Конгрессе была сформирована комиссия из представителей обеих палат для согласования деталей подготовленных Палатой представителей и Сенатом различающихся проектов оборонного бюджета. Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ.

Как ожидается, он будет вынесен на голосование в Палате представителей на этой неделе, затем его рассмотрит Сенат. Итоговый проект бюджета будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись.