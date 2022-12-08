Малый противолодочный корабль "Снежногорск" выполнил противолодочные стрельбы в Баренцевом море

ЦАМТО, 7 декабря. В полигонах боевой подготовки в Баренцевом море экипаж малого противолодочного корабля (МПК) "Снежногорск" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота 6 декабря провел противолодочные стрельбы.

Экипаж выполнил практическое бомбометание из реактивной бомбометной установки РБУ-6000 по имитированной подводной цели и отработал комплекс мероприятий по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, включавший в себя практическое гранатометание и стрельбу из стационарных и ручных гранатометов.

Ранее, в конце ноября, экипаж малого противолодочного корабля "Снежногорск" выполнил в Баренцевом море комплекс мероприятий по поиску подводных лодок, отработал приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.

Малый противолодочный корабль "Снежногорск" имеет на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначен для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне, сообщает пресс-служба Северного флота.