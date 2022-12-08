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Военное обозрение

Глава Пентагона: США не препятствуют Украине в разработке собственных вооружений большой дальности

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты и их союзники не поставляют Украине дальнобойное оружие, но не препятствуют разработке собственных украинских дальнобойных систем. Об этом сообщил глава Пентагона Остин Ллойд.

В американском военном ведомстве прошла очередная пресс-конференция, посвященная Украине и оказываемой ей военной помощи. На вопросы журналистов на этот раз ответил министр обороны США Остин Ллойд. Комментируя вопрос о ракетах с большим радиусом действия, Ллойд подчеркнул, что США не поставляют такие системы украинской армии, опасаясь эскалации конфликта, но, в то же время, не препятствуют Киеву самостоятельно разрабатывать и принимать на вооружение собственное дальнобойное оружие.

Вы спрашивали, работают ли США над тем, чтобы не дать Украине разработать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия? Короткий ответ — нет

- добавил он.

Запрет на поставки Киеву дальнобойных ракет был введен США и распространился на всех союзников. В Вашингтоне опасаются, что Киев, несмотря на все свои обещания начнет бить по Крыму и вглубь территории России, стремясь уничтожить военную инфраструктуру, а это может привести к эскалации конфликта. Зеленский и его окружение периодически пытаются закинуть удочку насчет поставок ракет, но неизбежно получают отказ.

Буквально на днях в американской прессе появилась информация, что поставленные на Украину РСЗО HIMARS были предварительно модернизированы и теперь не способны приметь оперативно-тактические ракеты ATAKMS, имеющие большую дальность. Сделано это было на случай, если Киев умудрится в обход США закупить данные ракеты. В Пентагоне данную информацию никак не прокомментировали.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
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