Комитеты конгресса США согласовали военный бюджет на 2023 год с очередным рекордным объёмом

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В США бесконечно можно смотреть не только на то, как горит огонь и течёт вода, но и на то, как растут цифры военного бюджета. А этот бюджет, на 2023 год, обещает вновь стать рекордным за всю новейшую историю.

Поступает информация о том, что профильные комитеты обеих палат конгресса США (пока обе палаты продолжают оставаться за представителями Демпартии) согласовали военный бюджет на уровне 858 миллиардов долларов. Это при учёте того, что военный бюджет Соединённых Штатов на текущий год составляет 778 млрд долларов.

На данный момент не меняется одно: американская военная кубышка по своим объёмам превосходит военные бюджеты других крупных стран мира, вместе взятые. Мало того, конгрессмены захотели выделить на военную сферу даже больше средств, чем запрашивала администрация, причём значительно больше – почти на 46 млрд долларов.

Особые статьи военного бюджета США посвящены развитию разведывательной деятельности, производству боеприпасов, а также, что обращает на себя особое внимание, снятие отдельных ограничений в контрактах на поставки вооружение для Украины.

Также обращает на себя внимание расходная статья, в которой указано, что власти США планируют начать выделение средств на вооружение Тайваня. Предлагается до 2027 года передать (в итоге – продать) Тайваню оружия и боеприпасов на сумму в 10 млрд долларов.

Таким образом, США продолжают демонстрировать, что готовы печатать свою валюту в любых объёмах и с помощью этого инструмента подпитывать конфликты в самых разных регионах мира.