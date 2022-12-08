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Starlink испытали в экстремальных условиях

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Источник изображения: topwar.ru

Ученые рассказали о возможности эксплуатации оборудования Starlink в экстремальных условиях. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты медиа обратили внимание на видеоматериалы Центра исследования древнейших льдов (COLDEX), на которых специалисты продемонстрировали работу оборудования Starlink. По словам ученых, они используют терминалы интернет-сервиса при низких температурах и сильном ветре.

На опубликованном в Twitter организации видео команда проекта показала терминал Starlink, работающий на холоде и при сильном ветре. По словам ученых, температура на станции Аллан-Хиллз достигает минус 19 градусов, при этом оборудование компании Илона Маска можно использовать при температуре до минус 30 градусов. Однако ситуацию осложняет сильный ветер, порывы достигают 10 метров в секунду.

По словам участников проекта COLDEX, спутниковое оборудование помогает им оставаться на связи и исследовать территорию Антарктиды. Ученые отметили, что в Антарктиде сосредоточено 90 процентов льда на планете — по их оценкам, лед появился на материке более 2,7 миллиона лет назад. На материалы COLDEX обратил внимание глава SpaceX Илон Маск. «Удивительно, что мы можем видеть то, что было заморожено 2,7 миллиона лет назад!» — написал предприниматель в своем Twitter.

В середине сентября стало известно, что спутниковый интернет Starlink начал работать в Антарктиде. Таким образом, к концу 2022 года сервис Starlink оказался запущен на всех континентах планеты.

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SpaceX
Персоны
Илон Маск
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