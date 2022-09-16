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Интернет Starlink запустили на всех континентах

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Спутники Starlink в представлении художника
Спутники Starlink в представлении художника.
Источник изображения: SpaceX

В Антарктиде разместили спутниковые терминалы Starlink. Об этом сообщает издание TechCrunch.

О размещении терминалов рассказали в своем Twitter представители Национального научного фонда США. Оборудование начало работать на станции в Мак-Мердо. «Starlink тестирует полярный сервис с недавно развернутым пользовательским терминалом, увеличивая пропускную способность и возможности подключения для научной поддержки», — объявили ученые, заметив, что пребывают «на седьмом небе от счастья».

По словам журналистов, размещение терминалов SpaceX означает, что спутниковый интернет Starlink официально запущен на всех континентах Земли. Авторы отметили, что ранее ученые связывались со своими коллегами с помощью традиционного кабеля.

В SpaceX отметили, что оборудование, размещенное на станции в Мак-Мердо, отличается от обычных терминалов. В Антарктиде корпорация тестирует передачу данных с помощью лазерной сети. «Возможность лазерного подключения будет добавлена в новых версиях спутников Starlink, что должно помочь сети в целом стать быстрее и устойчивее», — отметили авторы.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что его компания вела переговоры с Apple о запуске спутниковой связи на iPhone. Предприниматель рассказал, что Apple предлагала использовать спутники Starlink, эмулирующие вышки сотовой связи.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
ИТ
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