Миссия РФ при ООН: обстреливая ЗАЭС, Киев играет жизнями Украины и всей Европы

Представитель России Наталья Кармазинская отметила, что Москва "сделала все от нее зависящее для безопасного проведения миссии МАГАТЭ на станции, несмотря на провокации"

ООН, 7 декабря. /ТАСС/. Россия считает необходимым договориться о параметрах зоны защиты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), чтобы создание такой зоны не привело к снижению степени безопасности объекта. Об этом заявила представитель РФ Наталья Кармазинская, выступая во вторник на заседании Генассамблеи ООН.

"Главной угрозой безопасности ЗАЭС являются непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских вооруженных сил, которые с середины июля осуществляют атаки на станцию, создавая реальную угрозу ее безопасности и риски техногенной аварии с радиационными выбросами. - отметила дипломат. - Последний пример - обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ 19 и 20 ноября. Мы распространяли соответствующую информацию в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генассамблеи ООН. Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим [президента Украины Владимира] Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента".

По словам Кармазинской, Россия "сделала все от нее зависящее для эффективного и безопасного проведения миссии МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии - прим. ТАСС) на ЗАЭС 1 сентября, несмотря на чинимые киевским режимом провокации". "По итогам визита на станцию гендиректор агентства Рафаэль Гросси выступил с инициативой о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг станции, - обратила внимание представитель РФ. - Главная ее цель - предотвращение угроз станции, возникающих вследствие непрекращающихся атак ВСУ".

Как отметила Кармазинская, РФ в принципиальном плане поддерживает данную инициативу. "Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов", - заявила дипломат.