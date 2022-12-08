В ООН на фоне попыток Киева ударить по аэродромам России призвали к прекращению огня

Заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Трембле отметила, что не имеет "конкретных комментариев на этот счет"

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. ООН вновь призывает достичь реального прекращения огня в ходе конфликта на Украине. Об этом заявила во вторник на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Стефани Трембле в ответ на просьбу прокомментировать попытку Киева нанести удары беспилотниками по российским военным аэродромам.

"Как мы и заявляли в прошлом касательно подобных ситуаций, у нас нет возможности из первых рук подтвердить такого рода информацию, - сказала она. - Так что у меня нет конкретных комментариев на этот счет".

"Конечно, эти инциденты, я думаю, что вы слышали сегодня на Совете Безопасности заместителя генсекретаря ООН Мартина Гриффитса, вновь отметившего влияние [конфликта] на людей, являются очередной возможностью для нас подтвердить наш призыв о необходимости реально достичь прекращения огня", - отметила Трембле.

Как ранее сообщило Минобороны РФ, в понедельник утром Киев совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, чтобы вывести из строя российские самолеты дальней авиации. В российском военном ведомстве уточнили, что средства ПВО ВКС России перехватили украинские беспилотники, летевшие на малой высоте.