Госдеп утверждает, что США не поставляют вооружения Киеву для нанесения ударов по России

Как заверил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, Вашингтон не подталкивает Украину наносить удары по целям за пределами своей территории

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Власти США не поставляют Украине вооружения для нанесения ударов по территории РФ. С таким утверждением выступил на брифинге во вторник глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, речь идет только о поставках оборонительных средств.

"Мы не предоставляли Украине вооружения для использования на территории России. Мы очень четко говорили, что это оборонительные поставки", - сказал он. Как заверил Прайс, Вашингтон не подталкивает Украину наносить удары по целям за пределами своей территории.

Власти США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее суверенитета, заявил Прайс, отвечая на вопрос о том, будут ли США помогать украинским властям в случае их стремления вернуть территории, вошедшие в состав РФ.

"Мы будем оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется, чтобы она восстановила свой суверенитет, свою независимость и территориальную целостность, но точную динамику определять украинцам", - сказал он.