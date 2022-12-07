МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения

Речь идет об ударе накануне по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Украина прекратила выпуск и ремонт вооружения на предприятиях ОПК после массированного удара Вооруженных сил (ВС) РФ 5 декабря. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков напомнил, что накануне ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами украинской энергетики.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - заявил генерал-лейтенант. В результате удара был прекращен ремонт и выпуск вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Украины, нарушены ж/д перевозки военной техники, в том числе иностранного производства, для ВСУ, а также затруднена переброска резервов в районы боевых действий.