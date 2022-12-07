Войти
ТАСС

МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения

485
1
0
Последствия ракетного удара по критической инфраструктуре Украины
Последствия ракетного удара по критической инфраструктуре Украины.
Источник изображения: Фото: REUTERS

Речь идет об ударе накануне по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Украина прекратила выпуск и ремонт вооружения на предприятиях ОПК после массированного удара Вооруженных сил (ВС) РФ 5 декабря. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков напомнил, что накануне ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами украинской энергетики.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - заявил генерал-лейтенант. В результате удара был прекращен ремонт и выпуск вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Украины, нарушены ж/д перевозки военной техники, в том числе иностранного производства, для ВСУ, а также затруднена переброска резервов в районы боевых действий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
17.06.2022
"Украина может мобилизовать еще 2 млн человек"
17.06.2022
Нелетный состав: какие украинские самолеты сбили ПВО России
21.03.2022
Минобороны РФ сообщило о применении гиперзвуковых ракет "Кинжал" в ходе операции на Украине
16.03.2022
«Все кричали о супер-Байрактарах. Но чуда на Украине не случилось»
16.03.2022
В МО РФ заявили об уничтожении под Краматорском ангаров с самолетами и вертолетами ВСУ
03.06.2019
"Лишь бы обвинить русских": в Малайзии требуют правды о MH-17
03.11.2014
Секретный фарватер 2.0
1 комментарий
№1
Удалено / Спам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 16:21
  • 39358
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.12 16:21
  • 3
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 07.12 14:56
  • 10
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 07.12 14:24
  • 1
МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения
  • 07.12 14:23
  • 2
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания
  • 07.12 14:23
  • 1
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
  • 07.12 11:43
  • 1
В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"
  • 06.12 19:27
  • 3
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 06.12 16:26
  • 1
Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС
  • 06.12 16:23
  • 1
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
  • 06.12 16:23
  • 2
Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС
  • 06.12 15:41
  • 0
Украина находится на грани коллапса, а «партнеры» Зеленского обещают еще больше оружия
  • 06.12 14:26
  • 2
Военкор Сладков предлагает объявить «партийный призыв» в силовые ведомства для усиления борьбы с украинской агентурой
  • 06.12 14:23
  • 3
«Рособоронэкспорт» покажет оборонную продукция на Vietnam Defence 2022
  • 06.12 11:03
  • 2
В Кремле считают, что символика в поддержку бойцов СВО внесла вклад в объединение нации