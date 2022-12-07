Войти
Военное обозрение

В Госдепе США: Становится всё меньше причин не предоставлять Украине самолёты и танки

360
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В течение последних десяти месяцев значительно выросла оперативная совместимость вооруженных сил Украины и НАТО. Об этом заявила заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Робин (Робби) Данниган.

Мы можем предполагать, что данное утверждение представителя Госдепа основывается на анализе опыта специальной военной операции. В ней, как известно, НАТО давно участвует на стороне Киева, обеспечивая ВСУ боеприпасами, оружием, военной техникой, обучая украинских солдат на территории стран-участниц Североатлантического альянса, осуществляя передачу разведывательных данных, помогая в планировании операций.

Произошло немало того, что усиливает возможности Украины в плане оперативной совместимости с НАТО: техника, подготовка, используемые системы

- заявила представитель Госдепартамента США.

Также Данниган отметила, что на основании приведенных аргументов становится все меньше причин не предоставлять Украине самолеты и танки. То есть, в обозримом будущем Вашингтон все же планирует передать киевскому режиму современную военную технику, если верить представителю Госдепа.

По словам Данниган, США реализуют политику «открытых дверей» Североатлантического альянса. Украина в данном случае не является исключением. Таким образом, несмотря на то, что одной из непосредственных причин спецоперации стал отказ Украины от нейтрального статуса и ее стремление вступить в НАТО, США по-прежнему нацелены на интеграцию киевского режима в систему альянса.

Еще в октябре 2022 года сообщалось, что ВСУ будут переходить на автоматизированную систему логистики НАТО LOGFAS. Сами представители киевского режима ранее неоднократно заявляли, что Украина и так фактически «вступила в НАТО».

Напомним, что на днях из США в польский порт Гдыня была доставлена партия американских танков Abrams, которые, как заявлено, будут находиться в составе парка военной техники американского контингента в Польше.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Проекты
NATO
Похожие новости
05.09.2022
Польский генерал: Каждый танковый батальон сегодня на вес золота
30.05.2022
«Запад хочет заставить Москву платить за оружие для Украины»
22.04.2022
Жизнь под дамокловым мечом: зачем Швеция и Финляндия собрались в НАТО
07.06.2021
Между «Штурмом» и «Прорывом»
28.12.2020
Российский Т-80 против американского М1 «Абрамс»: кто победит? (National Interest, США)
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
05.05.2017
Украинские танки Т-64БВ вступят в "бой" с "Абрамсами" и "Леопардами"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 16:21
  • 39358
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.12 16:21
  • 3
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 07.12 14:56
  • 10
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 07.12 14:24
  • 1
МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения
  • 07.12 14:23
  • 2
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания
  • 07.12 14:23
  • 1
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
  • 07.12 11:43
  • 1
В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"
  • 06.12 19:27
  • 3
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 06.12 16:26
  • 1
Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС
  • 06.12 16:23
  • 1
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
  • 06.12 16:23
  • 2
Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС
  • 06.12 15:41
  • 0
Украина находится на грани коллапса, а «партнеры» Зеленского обещают еще больше оружия
  • 06.12 14:26
  • 2
Военкор Сладков предлагает объявить «партийный призыв» в силовые ведомства для усиления борьбы с украинской агентурой
  • 06.12 14:23
  • 3
«Рособоронэкспорт» покажет оборонную продукция на Vietnam Defence 2022
  • 06.12 11:03
  • 2
В Кремле считают, что символика в поддержку бойцов СВО внесла вклад в объединение нации