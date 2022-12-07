В Госдепе США: Становится всё меньше причин не предоставлять Украине самолёты и танки

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В течение последних десяти месяцев значительно выросла оперативная совместимость вооруженных сил Украины и НАТО. Об этом заявила заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Робин (Робби) Данниган.

Мы можем предполагать, что данное утверждение представителя Госдепа основывается на анализе опыта специальной военной операции. В ней, как известно, НАТО давно участвует на стороне Киева, обеспечивая ВСУ боеприпасами, оружием, военной техникой, обучая украинских солдат на территории стран-участниц Североатлантического альянса, осуществляя передачу разведывательных данных, помогая в планировании операций.

Произошло немало того, что усиливает возможности Украины в плане оперативной совместимости с НАТО: техника, подготовка, используемые системы

- заявила представитель Госдепартамента США.

Также Данниган отметила, что на основании приведенных аргументов становится все меньше причин не предоставлять Украине самолеты и танки. То есть, в обозримом будущем Вашингтон все же планирует передать киевскому режиму современную военную технику, если верить представителю Госдепа.

По словам Данниган, США реализуют политику «открытых дверей» Североатлантического альянса. Украина в данном случае не является исключением. Таким образом, несмотря на то, что одной из непосредственных причин спецоперации стал отказ Украины от нейтрального статуса и ее стремление вступить в НАТО, США по-прежнему нацелены на интеграцию киевского режима в систему альянса.

Еще в октябре 2022 года сообщалось, что ВСУ будут переходить на автоматизированную систему логистики НАТО LOGFAS. Сами представители киевского режима ранее неоднократно заявляли, что Украина и так фактически «вступила в НАТО».

Напомним, что на днях из США в польский порт Гдыня была доставлена партия американских танков Abrams, которые, как заявлено, будут находиться в составе парка военной техники американского контингента в Польше.