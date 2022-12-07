Армия обороны Израиля планирует защитить объекты военного хранения с помощью искусственного интеллекта

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Инцидент с проникновением на базу «Цнобар» на Голанских высотах и кражей оружия и боеприпасов является тревожным сигналом для командования ЦАХАЛ. Как считают в самом Израиле, чтобы, наконец, провести технологические реформы в сфере безопасности военных баз ЦАХАЛ, пришло время.

Личный состав армии обороны Израиля (АОИ) прекрасно знаком с задачами по обороне и безопасности лагерей и инфраструктур ЦАХАЛа, которые пытаются решать сами военнослужащие. Эти задачи призваны обеспечить надлежащее и безопасное функционирования военной инфраструктур, средств и вооружения для выполнения основной задачи - защиты страны. Но задачи такого плана в Израиле, судя по инциденту с хищением оружия и боеприпасов с военной базы, решаются не всегда эффективно.

Способность армии выполнять свои задачи по обороне требует постоянной и полной доступности и целостности инфраструктуры и средств, в которых она нуждается, при этом, не позволяя противнику нанести ущерб ее основным активам, в том числе в местах хранения. Потеря этих ресурсов в результате кражи оружия, боеприпасов и снаряжения, нанесения вреда инфраструктуре ставит под сомнение компетентность и способность военных реагировать на угрозы, а также наносит ущерб национальной стойкости и личной безопасности граждан.

- используют такие трактовки израильские СМИ.

В ближайшее время ответственность за безопасность объектов израильской армии будет возложена на командующих в качестве первоочередной задачи. Они разработают, среди прочего, всеобъемлющую доктрину использования передовых и разнообразных технологий, которые могут быть дополнены новыми возможностями, в том числе возможностями искусственного интеллекта.

Здесь будет большой перечень оборудования, начиная с радаров, камер (в том числе ночного видения), акустических датчиков и систем обеспечения оперативного принятия решений во время и до использования передовых систем на основе искусственного интеллекта для распознавания лиц, классификации, хранения данных и систем раннего оповещения.

За последние два десятилетия АОИ была оснащена системами управления C4I для контроля и управления ресурсами организации, подразделениями, личным составом и оборудованием. Эта технология может быть легко применена для мониторинга военной техники и боеприпасов в вооруженных силах, в полицейских подразделениях и службах экстренного реагирования.

Подразделения могут отслеживать своё оборудование, используя существующие технологии GNSS/GPS, приложения RFID и каталогизацию QR-кода, цифровую документацию официальных лиц, которые контактировали с конкретным оборудованием по всей цепочке поставок и хранения, а также цифровую трансформацию для военных складов и логистической инфраструктуры. И всё это может анализироваться ИИ.

Внедрение систем искусственного интеллекта позволит защитить объекты военного хранения от несанкционированного проникновения, распознавая лица, проверяя информацию о возможности доступа того или иного человека на данный объект. Фактически искусственный интеллект планируется сделать решающим звеном в плане того, «открыть двери» того или иного военного объекта для конкретного человека или нет.