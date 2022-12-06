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Военное обозрение

Военкор Сладков предлагает объявить «партийный призыв» в силовые ведомства для усиления борьбы с украинской агентурой

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Источник изображения: topwar.ru

Владимиру Путину доложили о двух инцидентах в Саратовской и Рязанской областях, которые, как пишут некоторые ресурсы, были атакованы неустановленными беспилотниками. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент получил информацию об инцидентах на аэродромах в Энгельсе и в Дягилево, ему регулярно докладывают о происходящем в стране. Сам Песков заявил, что видел информацию о происшествиях в прессе и посоветовал обратиться за разъяснениями к военным, в чьем ведении находятся эти объекты.

Официальных сообщений от Минобороны на тему инцидентов пока нет, военные продолжают молчать, видимо не зная как это подать. На данный момент известно, что на аэродроме Дягилево под Рязанью взорвался топливозаправщик, унеся жизни троих человек, а в Энгельсе якобы повреждены два стратегических ракетоносца Ту-95МС. Ряд ТГ-каналов продолжает утверждать, что удар нанесли украинские беспилотники, якобы запущенные со территории Харьковской области. Если вариант с беспилотниками все же будет верным, то скорей всего запущены они были с прилегающей к аэродромам территории украинскими диверсантами или им сочувствующими.

Начиная с 2014 года на территорию России въехало просто огромное количество украинских беженцев, и было бы глупо думать, что среди них нет агентов тех же СБУ или ГУР МО Украины. С началом специальной военной операции часть "спящих" ячеек активизировалась, так что, можно ждать теракт в любом месте России, включая глубокие тылы.

Конечно, ФСБ работает, вскрывая и задерживая украинскую агентуру, но явно не всегда справляется в одиночку. По мнению военкора Александра Сладкова, чтобы справиться с этой ситуацией, необходимо как в советское время объявить партийный призыв в силовые ведомства, тем самым пополнить ряды чекистов. Кроме того, необходимо ввести полную проверку и учет граждан Украины, въехавших в Россию. Также нам необходимо создать новую агентурную сеть на Украине.

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Украина
Продукция
Ту-95
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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