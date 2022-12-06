Директор национальной разведки США: Российский президент теперь лучше информирован о ходе спецоперации

Источник изображения: topwar.ru

Глава американской разведки считает, что российский президент «стал лучше информирован» о трудностях, с которыми столкнулись ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, сообщает британская газета The Guardian.

Как пишет издание, директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на субботнем форуме, посвященном национальной обороне, указала на то, что Владимир Путин уже не так «изолирован от плохих новостей», связанных с проведением СВО на Украине. По ее мнению, вероятно, в связи с этим в Кремле анонсировали посещение российским президентом Донбасса в будущем.

Нам всё ещё не ясно, имеет ли он (Путин) на данном этапе полную картину того, насколько они (ВС РФ) сталкиваются с трудностями

- заявила Хейнс, обращаясь к аудитории на форуме в Калифорнии.

В то же время, ссылаясь на данные, полученные ее ведомством ранее, директор национальной разведки США подчеркнула, что Владимир Путин на сегодняшний день получает от своих советников более правдивую информацию.

Как пишет The Guardian, комментарии Хейнс косвенно подтверждаются более широким освещением неудач ВС РФ в украинской кампании российскими СМИ, а также военными корреспондентами. Данная тенденция указывает на то, что в России перестали «замалчивать» проблемы и скрывать их от высшего руководства и граждан страны.

В то же время, в издании считают, что «туманные» комментарии пресс-службы Кремля о возможном визите Путина на Донбасс, сделаны скорее для поддержания патриотических настроений внутри России и не свидетельствуют о наличии подобных планов у главы государства. Ведь с учетом продолжающихся ожесточенных боев под Бахмутом (Артемовском) и на других направлениях, данный визит российского лидера в ближайшее время едва ли возможен.