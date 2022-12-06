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ТАСС

В Индии заявили, что не намерены определять условия для переговоров России и Украины

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Субраманиам Джайшанкар
Субраманиам Джайшанкар.
Источник изображения: https://www.ndtv.com/

"Сейчас не эпоха войны и решением являются диалог и дипломатия", отметил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Индия не намерена определять условия для переговоров России и Украины по урегулированию конфликта, их должны предлагать вовлеченные стороны. Об этом заявил в понедельник глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции по итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Джайшанкар напомнил о позиции Нью-Дели по украинскому кризису, которую обозначил премьер-министр его страны Нарендра Моди. "Наша позиция, что сейчас не эпоха войны и решением являются диалог и дипломатия, известна и публична. Это позиция, которую также приняла Группа двадцати и которая была отображена в балийской декларации [по итогам саммита G20]", - указал он.

"Что является основой диалога - это касается этих стран. Это не Индии определять или отстаивать условия [переговоров]. Это не наше намерение, это не наш подход. Это то, что должны вовлеченные стороны решать", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста, будет ли Индия призывать к переговорам Москву и Киев.

В ходе саммита Группы двадцати на Бали Индия сыграла значительную роль в процессе согласования формулировок по теме Украины в итоговом коммюнике. В частности, большинство стран G20, как отмечалось в документе, "резко осуждают войну на Украине", но среди них есть и "другие мнения по поводу этой ситуации". Именно индийская сторона настояла на том, чтобы в итоговом заявлении саммита был соответствующий пункт. Также в коммюнике, как указывал индийский МИД, нашло отражение заявление Моди о том, что сегодня "не эпоха войн". Оно помогло преодолеть разрыв между участниками саммита при подготовке части документа, касающейся ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Индия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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