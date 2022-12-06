США намерены нарастить выпуск 155-мм снарядов для ВСУ до 40 тыс. в месяц

По словам замминистра обороны Соединенных Штатов Майкла Маккорда, Пентагон "изучает ограничения, связанные с цепочками поставок"

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Пентагон планирует к 2025 году ежемесячно производить по 40 тыс. снарядов калибра 155 мм для поставки на Украину. Об этом заявила министр армии (сухопутных войск) США Кристина Уормут, чьи слова приводит издание Politico.

"Существует множество неотложных вопросов, Конгресс выделяет Пентагону миллиарды долларов, и теперь мы выходим на заключение контрактов в два-три раза быстрее, чем обычно", - заявила Уормут.

Министр привела в качестве примера успешных действий своего ведомства организацию закупки 155-мм артиллерийских боеприпасов, которые поставляются Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам Уормут, к весне 2023 года США "смогут производить 20 тыс. боеприпасов в месяц". При этом к весне 2025 года Пентагон планирует выйти на ежемесячный уровень выпуска в 40 тыс. снарядов.

В свою очередь замминистра обороны США Майкл Маккорд, отвечающий за финансовые вопросы, отметил, что "во время высокотехнологичных конфликтов расходуются огромные объемы боеприпасов и вооружений". Чиновник рассказал, что Пентагон "изучает ограничения, связанные с цепочками поставок", отметив, что в военном ведомстве "еще не разобрались с этим вопросом".

Ранее представители Минобороны США заявляли о готовности приобрести в Южной Корее 100 тыс. 155-мм снарядов, которые должны были быть поставлены на Украину. Эта сделка должна была помочь Пентагону решить проблему с нехваткой боеприпасов в собственных арсеналах, которая возникала из-за сокращения запасов вследствие их передачи ВСУ.

По официальной статистике Пентагона, с момента начала специальной военной операции России на Украине Вашингтон поставил Киеву более 900 тыс. 155-мм снарядов.