Начальник иранского генштаба: флот КСИР значительно продвинулся по количеству и качеству военных кораблей и катеров

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Боевые возможности Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана нельзя сравнивать с прошедшим временем. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери. Он предупредил американских военных о том, что ВМС КСИР теперь очень боеспособны и обладают серьезным потенциалом.

Как отметил генерал Багери, если США захотят нарушить интересы Ирана в Персидском заливе, им предстоит иметь дело с Военно-морскими силами КСИР. Такое заявление генерал сделал во время посещения выставки оборонных достижений Ирана в сфере военно-морских сил.

По словам генерала Багери, флот КСИР сегодня значительно продвинулся по количеству и качеству военных кораблей, катеров, ракетных установок, морских мин и других типов морских вооружений. Начальник иранского генштаба напомнил, что пара случаев ошибочного захода американских патрульных кораблей в иранские территориальные воды заканчивалась арестом кораблей США.

Корабли и экипажи были освобождены после того, как командование дало письменное обязательство не повторять впредь нарушения границ Ирана на море. С тех пор подобные инциденты не повторялись, отметил генерал Багери. Вероятно, по его мнению, это может свидетельствовать о том, что американские ВМС в регионе не хотят иметь дело с иранским флотом.

Напомним, что в Иране, помимо Военно-морских сил Вооруженных сил Ирана, существуют и отдельные Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской Революции. По данным англоязычных источников, в них служит около 20 тысяч человек, а на вооружении имеется 126 надводных кораблей и до 5000 катеров. Для сравнения - в ВМС Вооруженных сил служит около 18 тысяч человек, правда на вооружении есть подводные лодки.