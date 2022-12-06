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ТАСС

В Минобороны РФ сообщили, что комплексы "Оса-АКМ" уничтожают до пяти целей ВСУ в день

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Оса-АКМ
Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Источник изображения: https://twitter.com/

Всего за время проведения спецоперации расчеты "Осы" совершили более 200 успешных пусков, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" Центрального военного округа ежедневно уничтожают в зоне спецоперации до пяти целей, большинство из которых беспилотники, ведущие аэроразведку. Об этом сообщили в Минобороны Россиии в понедельник.

"Расчет уникальной плавучей ЗРК "Оса-АКМ", которая за счет конструктивных особенностей корпуса способна вплавь преодолевать водные преграды без возведения понтонных переправ, в ходе СВО ежедневно уничтожает до пяти воздушных объектов противника. Радиолокационная станция и ракетное вооружение комплекса легко обнаруживает и уничтожает в воздухе малогабаритные беспилотные летательные аппараты противника, предпринимающие попытку ведения аэроразведки районов дислокации штурмовых подразделений и оборонных позиций Вооруженных сил России", - сообщили в военном ведомстве.

В понедельник Минобороны опубликовало кадры боевой работы военнослужащих, выполняющих ракетные пуски. Всего за время проведения спецоперации расчеты "Осы" совершили более 200 успешных пусков, обеспечив воздушное прикрытие наземных сил.

"Основная задача комплекса - это уничтожение самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. В данный момент [комплекс] показал свое хорошее применение по малоразмерным целям", - отметил в обнародованном видео командир расчета с позывным "Кузьмич". 

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