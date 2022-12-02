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Lenta.ru

ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подлодку

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Проект Cetus
Проект Cetus.
Источник изображения: www.gov.uk

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании получат первую безэкипажную подводную лодку, которую построят в рамках проекта Cetus, через два года. Об этом говорится в опубликованном на сайте британского правительства заявлении.

«Королевские ВМС заключили контракт стоимостью 15,4 миллиона фунтов стерлингов (около 18,8 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру») на строительство новейшей безэкипажной подводной лодки с фирмой MSubs в [английском городе] Плимут», — отмечается в заявлении.

Новая подлодка станет первой безэкипажной субмариной ВМС Великобритании. Ее планируют передать флоту через два года. Проект Cetus станет первым шагом в создании безэкипажных подлодок, которые будут работать самостоятельно или совместно с подлодками с экипажем, включая субмарины типа Astute.

Длина подлодки составит 12 метров, диаметр — 2,2 метра, а вес — 17 тонн. Это сделает ее самой крупной безэкипажной субмариной среди ВМС стран Европы. Также размеры подлодки позволят перевозить ее в транспортных контейнерах для размещения в любой точке мира. Cetus сможет преодолеть более 1600 километров в рамках одной миссии. Дальность действия подлодки можно увеличить, установив дополнительные аккумуляторы.

В начале ноября американская судостроительная компания Huntington Ingalls Industries (HII) представила подводный беспилотник Remus 620. Аккумуляторы аппарата обеспечивают 110 часов автономной работы.

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Страны
Великобритания
США
Компании
HII
Проекты
Astute АПЛ
БПЛА
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1 комментарий
№1
02.12.2022 02:14
Это наверно мода пошла ведущий объект и ведомый беспилотный как в авиации.
0
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