В США представили подводный беспилотник Remus 620

Американская судостроительная компания Huntington Ingalls Industries (HII) представила подводный беспилотный аппарат Remus 620. HII планирует адаптировать линейку своих продуктов к стратегии Военно-морских сил (ВМС) США в области беспилотных систем, пишет Breaking Defense.

Подводный беспилотник имеет модульную конструкцию, которая позволяет изменять характеристики аппарата. Размеры и автономность беспилотника будут зависеть от количества установленных секций аккумулятора. Три секции обеспечивают 110 часов автономной работы аппарата. Также Remus 620 получил два модуля полезной нагрузки.

«Это транспортное средство с самого начала проектировалось так, чтобы соответствовать требованиям UMAA», — сказал президент отдела беспилотных систем HII Дуэйн Фотерингем, имея в виду архитектуру беспилотной морской автономии ВМС, которая направлена на унификацию беспилотных систем флота.

В октябре в публикации Popular Mechanics сочли маловероятным приближенное к боевым испытание ядерной торпеды «Посейдон».

В августе представитель Центрального конструкторского бюро «Рубин» сообщил, что подводный беспилотник «Суррогат-В» может имитировать подводную лодку.