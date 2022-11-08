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В США представили подводный беспилотник Remus 620

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Remus 620
Remus 620.
Источник изображения: Courtesy of HII

Американская судостроительная компания Huntington Ingalls Industries (HII) представила подводный беспилотный аппарат Remus 620. HII планирует адаптировать линейку своих продуктов к стратегии Военно-морских сил (ВМС) США в области беспилотных систем, пишет Breaking Defense.

Подводный беспилотник имеет модульную конструкцию, которая позволяет изменять характеристики аппарата. Размеры и автономность беспилотника будут зависеть от количества установленных секций аккумулятора. Три секции обеспечивают 110 часов автономной работы аппарата. Также Remus 620 получил два модуля полезной нагрузки.

«Это транспортное средство с самого начала проектировалось так, чтобы соответствовать требованиям UMAA», — сказал президент отдела беспилотных систем HII Дуэйн Фотерингем, имея в виду архитектуру беспилотной морской автономии ВМС, которая направлена на унификацию беспилотных систем флота.

В октябре в публикации Popular Mechanics сочли маловероятным приближенное к боевым испытание ядерной торпеды «Посейдон».

В августе представитель Центрального конструкторского бюро «Рубин» сообщил, что подводный беспилотник «Суррогат-В» может имитировать подводную лодку.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
HII
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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