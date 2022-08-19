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В России рассказали о способном имитировать подлодки беспилотнике

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Подводный беспилотник Суррогат-В
Подводный беспилотник Суррогат-В.
Источник изображения: © ЦКБ "Рубин"

Подводный беспилотный аппарат «Суррогат-В» может имитировать подводную лодку. Беспилотник способен создать акустический портрет подлодки. Это позволяет российскому аппарату, проект которого представили на форуме «Армия-2022», принимать огонь на себя. Об этом РИА Новости сообщил представитель Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин».

«Важной функцией "Суррогата-В" является имитация прикрываемой лодки. Ведомый может увести противника по ложному следу, выполнить отвлекающий маневр и, наконец, принять удар на себя», — сказал он.

Представитель ЦКБ отметил, что новая версия беспилотника, как и первый аппарат, может служить мишенью на военно-морских учениях. Это позволит снизить стоимость маневров и уменьшить риски, сохранив реалистичность. Беспилотник получил пусковые установки средств гидроакустического противодействия, которые позволяют имитировать сложные тактические эпизоды. Возможности аппарата «Суррогат-В» также можно использовать при испытаниях нового противолодочного вооружения и средств обнаружения подлодок.

Собеседник агентства рассказал, что уничтожение беспилотного аппарата затруднительно из-за малых размеров и маневренности, поэтому «Суррогат-В» может использовать нескрытные методы для поиска противника. Дальность плавания аппарата водоизмещением 40 тонн составит 800 миль.

Ранее в публикации The Drive предположили, что российская подводная лодка «Арктур» сможет нести подводные беспилотники «Суррогат» в отсеках полезной нагрузки. Проект подлодки представили на «Армии-2022».

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Военные учения
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