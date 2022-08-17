Войти
Lenta.ru

В США оценили российскую подлодку «Арктур»

926
0
0
Новейшая подлодка "Арктур"
Новейшая подлодка "Арктур".
Источник изображения: © ЦКБ "Рубин"

Проект подлодки «Арктур», представленный на форуме «Армия-2022» Центральным конструкторским бюро «Рубин», имеет ряд интересных особенностей. Российскую новинку оценило американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что по своим размерам «Арктур» сопоставим с атомной подводной лодкой проекта «Борей-А», однако имеет более толстый корпус. «Другие страны, в том числе Соединенные Штаты и Швеция, исследовали конструкции, во многом напоминающие эти формы, во время холодной войны», — пишет издание.

Предполагается, что «Арктур» получит полностью закрытый движитель, предназначенный «для того, чтобы вода поступала через четыре отдельных канала по обеим сторонам кормы — сверху и снизу — и затем выбрасывалась через секции в задней части».

Издание допускает, что конструкция подлодки предполагает использование водометных движителей, скрытых в хвостовой части субмарины, а не обычных гребных винтов, что уменьшает гидроакустическую заметность. Наиболее выделяющимися элементами подлодки издание называет пару отсеков полезной нагрузки с подводными беспилотниками «Суррогат».

Кроме этого, субмарина оснащена не менее 12 ракетными пусковыми установками, расположенными вдоль задней части корпуса, и четырьмя торпедными аппаратами, скрывающимися в носовой части подлодки.

«В последние годы военные лица США официально заявляют, что российские подводные лодки последнего поколения эквивалентны или почти эквивалентны американским типам с точки зрения характеристик и возможностей и представляют реальную угрозу, даже когда действуют относительно близко к берегам США», — говорится в публикации.

В феврале 2019 года «Известия» сообщили, что российский флот получит подводный беспилотный плавательный аппарат «Суррогат», способный воспроизводить магнитоакустические характеристики различных подводных лодок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Швеция
Компании
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
955 Борей
БПЛА
Похожие новости
02.08.2022
Всплытие покажет
15.02.2021
"Посейдона" запустят в море
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
20.08.2014
Санкциями по своим
22.03.2013
Подлодки пятого поколения: чего от них ждать?
03.09.2012
Шлемов: первый "Борей" пойдет на север, второй на восток
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 22:46
  • 19
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:33
  • 6
Россия нарастит производство Ту-214
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу
  • 17.08 22:17
  • 4
ОАК предложила Минобороны двухместный вариант многоцелевого истребителя Су-57
  • 17.08 21:21
  • 30378
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 12:42
  • 16
Лучисто-игристое оружие России
  • 17.08 10:40
  • 1
Шойгу заявил о развенчании мифа о супероружии Запада
  • 17.08 05:08
  • 2
Атомную подлодку "Арктур" оснастят новым оружием, сообщило КБ "Рубин"
  • 17.08 01:17
  • 2
Российскую БМП «Манул» разработают с учетом опыта спецоперации
  • 17.08 01:11
  • 1
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 16.08 19:30
  • 2
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 19:01
  • 3
Путин: российские вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги
  • 16.08 15:23
  • 0
Ядерный терроризм – новая тактика ведения войны киевским режимом
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ