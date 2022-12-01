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ТАСС

Белый дом: США ожидают замедления, но не прекращения боевых действий на Украине зимой

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/Evan Vucci

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби отметил, что "воздушные операции будут затруднены, потому что погода и условия на земле просто не будут способствовать большому количеству маневров и операций"

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Власти США ожидают, что боевые действия на Украине в зимний период замедлятся, но не прекратятся совсем. Об этом заявил на брифинге в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы ожидаем, что зимой наземные операции <...>, а также воздушные операции будут затруднены, потому что погода и условия на земле просто не будут способствовать большому количеству маневров и операций. <...> Я полагаю, вы можете ожидать, что в зимние месяцы некоторые операции замедлятся, там может не быть <...> слишком большого количества драматических [боевых] действий с какой-либо стороны. <...> Это не означает, что мы думаем, что все остановится. Мы абсолютно уверены, что боевые действия будут продолжаться в зимние месяцы, просто, вероятно, что-то будет сокращено или изменено в зависимости от погодных условий", - утверждал он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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