В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации

По словам главы корпорации Юрия Слюсаря, необходимо создавать больше самолетов российского производства

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Конструкторское бюро (КБ) "Туполев", отметившее 100-летие в 2022 году, успешно реализует много новых проектов в области стратегической авиации. Об этом в среду заявил журналистам генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Хотелось бы надеяться, что это были только первые 100 лет в развитии КБ Туполева. Чтобы оно развивалось, было много новых проектов - не только в области стратегической авиации, хотя такие проекты есть и, на мой взгляд, успешно реализуются - но и в области гражданской авиации, которая сейчас является таким вторым фронтом, и не менее важным в условиях ухода Boeing и Airbus", - сказал Слюсарь.

По словам гендиректора ОАК, необходимо создавать больше самолетов российского производства. "Замечательный самолет Ту-214, спроектированный КБ Туполева, который производится на Казанском авиационном заводе, конечно, сейчас обретает второе дыхание, вторую жизнь. Поставлена задача нарастить количество производимых самолетов в интересах авиакомпании до 20 самолетов", - подчеркнул он.

Авиационное конструкторское бюро "Туполев" отметило 100-летие 22 октября. За время существования бюро разработало около 300 различных моделей и модификаций самолетов, 70 из которых строились серийно. Выпущено более 18 тыс. самолетов марки "Ту", установлено около 280 рекордов грузоподъемности и дальности полета.