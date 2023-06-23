«Туполев» запланировал увеличить производство Ту-214 до 20 машин в год

«Туполев»: объем производства Ту-214 увеличат до 20 машин в год с 2027-го

Объем производства самолетов Ту-214 с 2027 года планируется увеличить до 20 машин в год. Об этом 22 июня заявил управляющий директор «Туполева» Вадим Королев.

«Реализация <...> плана мероприятий по развитию и модернизации производственных мощностей Казанского авиационного завода и предприятий коопераций обеспечит выход на темп производства 20 самолетов в год Ту-214 начиная с 2027 года», — сказал Королев на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина, которое проходит на Казанском авиационном заводе.

Мишустин заверил, что производство Ту-214 будет профинансировано государством.

«Решение, которое принято было, оно было принято накануне: это выделение 41,8 млрд рублей из ФНБ (Фонд национального благосостояния. — Ред.) на этот проект. <...> Дальнейшие средства <...> — еще около 42 млрд [рублей] — это могут быть облигационные займы ГК «Ростех»», — добавил премьер-министр.

В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация намерена выпустить 10 самолетов Ту-214 к 2025 году. Он отмечал, что на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова идет строительство новых ангаров.

В свою очередь в августе прошлого генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что первые магистральные авиалайнеры Ту-214 появятся уже в 2023 году.

По его словам, Ту-214 будет комфортным для пассажиров. Воздушное судно будет оснащено светотехническим оборудованием, креслами, полками и кондиционерами, которые будут отвечать международным требованиям.

Весной 2022-го Слюсарь подчеркивал, что Ту-214 придут на замену Airbus и Boeing. Эти авиастроительные компании после начала спецоперации и введения западных санкций отказались предоставлять России услуги по обслуживанию своих самолетов.