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ЦАМТО

Эстония получит от ЕС еще 21 млн. евро в качестве компенсации за поставленное Киеву оружие

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ВС Эстонии
ВС Эстонии.
Источник изображения: INTS KALNINS/Reuters

ЦАМТО, 30 ноября. Эстония получит от ЕС еще 21 млн. евро дополнительно к выделенным ранее 135 млн. евро в качестве компенсации за поставленное на Украину оружие.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Эстонии Томас Мелл.

По его словам, ранее Евросоюз принял решение о выделении Эстонии 135 млн. евро за поставленное на Украину оружие, а с учетом дополнительной суммы в 21 млн. евро республике будет возвращено 156 млн. евро. "Эстония сможет использовать эти средства для восстановления своего военного потенциала", – сказал Т.Мелл порталу государственного телерадиовещания ERR.

По данным Минобороны, общий объем военной помощи, оказанной Эстонией Украине, приближается к 300 млн. евро.

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Страны
Украина
Эстония
Проекты
Евросоюз
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