Эстония получит от ЕС еще 21 млн. евро в качестве компенсации за поставленное Киеву оружие

ЦАМТО, 30 ноября. Эстония получит от ЕС еще 21 млн. евро дополнительно к выделенным ранее 135 млн. евро в качестве компенсации за поставленное на Украину оружие.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Эстонии Томас Мелл.

По его словам, ранее Евросоюз принял решение о выделении Эстонии 135 млн. евро за поставленное на Украину оружие, а с учетом дополнительной суммы в 21 млн. евро республике будет возвращено 156 млн. евро. "Эстония сможет использовать эти средства для восстановления своего военного потенциала", – сказал Т.Мелл порталу государственного телерадиовещания ERR.

По данным Минобороны, общий объем военной помощи, оказанной Эстонией Украине, приближается к 300 млн. евро.