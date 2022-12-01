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Фрегат «Адмирал Горшков» после техобслуживания вернется в Североморск

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Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350
Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фрегат «Адмирал Горшков» после технического обслуживания, проводимого Кронштадтским морским заводом, вернется в Североморск во второй половине декабря. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Возвращение "Адмирала Горшкова" в Североморск ожидается к Новому году», — сказал собеседник агентства.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В ноябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что фрегат Северного флота России «Адмирал Горшков» прошел восстановление технической готовности.

В июне командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что «Адмирал Горшков» успешно выполнил цикл испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
пр. 1155
СФ
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