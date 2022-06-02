Войти
Lenta.ru

«Адмирал Горшков» выполнил цикл испытаний «Циркона»

240
0
0
Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков»
Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

В России подтвердили готовность носителя к использованию перспективной ракеты. Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» успешно выполнил цикл испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом сообщил командующий флотом адмирал Александр Моисеев, пишет РИА Новости.

«Цикл испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно выполнил фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия», — сообщил он на брифинге о задачах Северного флота по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, который приурочили ко Дню Северного флота.

Моисеев отметил, что в конце прошлой недели фрегат Северного флота применил ракету «Циркон» из высокоширотных районов Баренцева моря по цели, которая находилась в Белом море на удалении около 1000 километров.

В мае источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что выполненный испытательный пуск ракеты «Циркон» завершил цикл госиспытаний боеприпаса с надводного носителя.

Ранее в мае источники ТАСС сообщили, что в России начали работу над береговым ракетным комплексом (БРК) под гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
Арктика
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
29.12.2021
Главные достижения оборонно-промышленного комплекса России в 2021 году
01.11.2021
Октябрьская демонстрация: что означают военные мероприятия США вблизи границ России
19.05.2021
"Хватит десяти кораблей": Северный флот осваивает новый ударный комплекс
29.03.2021
"Россия далеко зашла": США раскрыли цель переброски войск в Арктику
02.06.2020
Северный флот решили оснастить гиперзвуковым оружием
04.12.2019
Равнение на гиперзвук: корабли проекта "Удалой" получат "Цирконы"
20.11.2019
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 05:55
  • 1
Восемь важных уроков, которые вынес Китай из спецоперации России на Украине
  • 02.06 03:59
  • 8
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 01.06 23:24
  • 27090
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 17:01
  • 8
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 01.06 13:26
  • 2
Финляндия посылает России "сильный сигнал"
  • 01.06 10:03
  • 1
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 01.06 09:10
  • 2
Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции
  • 01.06 05:30
  • 2
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 01.06 05:18
  • 3
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 01.06 05:10
  • 1
Омским предприятиям ОПК потребуется более 2 тыс. новых работников благодаря госзаказу
  • 01.06 01:59
  • 1
«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»
  • 31.05 23:36
  • 3
Никаких объективных причин для дефолта быть не может, заявляют в Кремле
  • 31.05 18:41
  • 93
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 31.05 14:57
  • 47
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 31.05 14:11
  • 10
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении