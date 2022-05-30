Стало известно о создании берегового комплекса под гиперзвуковую ракету «Циркон»

В России начали создание нового берегового ракетного комплекса (БРК) под гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

«Реутовское НПО машиностроения ведет разработку новейшего берегового ракетного комплекса под гиперзвуковую ракету "Циркон". Предполагается, что он может поступить на вооружение Военно-морского флота до завершения 2022 года», — заявил один из источников.

Другой источник рассказал, что у нового комплекса будет возможность поражать не только надводные цели, но и наземные.

Ранее стало известно, что Военно-морской флот (ВМФ) России получит 20 боевых кораблей, пять катеров, а также 21 судно обеспечения в 2022 году. Также отмечается, что в рамках гособоронзаказа в 2021 году было заложено шесть судов обеспечения и десять кораблей. В состав ВМФ приняли девять боевых катеров, 13 судов обеспечения и шесть боевых кораблей.