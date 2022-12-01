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Интерфакс-АВН

Японские истребители поднимались в воздух в связи полетами китайских и российских военных самолетов

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F-15_Airforce_of_Japan
Истребители F-15 ВВС Японии. Фото: tac-photo.com.

Токио. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Истребители Сил самообороны Японии в среду поднимались в воздух в связи с полетами китайских и российских военных самолетов над Японским морем, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Японии.

По данным японских военных, два китайских бомбардировщика H-6, пролетев через Цусимский пролив из Восточно-Китайского моря, направились на север в сторону материка в воздушном пространстве над Японским морем.

Примерно в это же время два российских военных самолета летели им навстречу над Японским морем, а затем развернулись и ушли на север.

Тем временем Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что южнокорейское командование подняло в воздух истребители F-15K на сопровождение самолетов РФ и КНР, которые в среду вошли в "идентификационную зону" ПВО Южной Кореи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Южная Корея
Япония
Продукция
F-15
Xian H-6
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