В Италии считают, что урегулирование на Украине находится в руках Китая, Турции и США

По мнению главы итальянского МИД Антонио Таяни, "без справедливости невозможно достичь соглашения, а справедливость - это свобода Украины"

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, принимающий участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Румынии, считает, что достижение мирного соглашения на Украине возможно при условии решительных действий со стороны Китая, Турции и США.

"В настоящий момент Китай очень важен для того, чтобы подтолкнуть Россию к соглашению. Если мы хотим достичь мирного соглашения, нам нужны решительные действия со стороны Китая, [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и США", - сказал он журналистам.

По мнению Таяни, "без справедливости невозможно достичь соглашения, а справедливость - это свобода Украины".

В ноябре Таяни провел беседу с китайским коллегой Ван И, с которым обсудил двусторонний товарообмен, перспективы диалога Евросоюза и Пекина, а также совместные усилия по достижению мира на Украине.