Войти
ТАСС

В Италии считают, что урегулирование на Украине находится в руках Китая, Турции и США

504
0
0
Глава МИД Италии Антонио Таяни
Глава МИД Италии Антонио Таяни.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

По мнению главы итальянского МИД Антонио Таяни, "без справедливости невозможно достичь соглашения, а справедливость - это свобода Украины"

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, принимающий участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Румынии, считает, что достижение мирного соглашения на Украине возможно при условии решительных действий со стороны Китая, Турции и США.

"В настоящий момент Китай очень важен для того, чтобы подтолкнуть Россию к соглашению. Если мы хотим достичь мирного соглашения, нам нужны решительные действия со стороны Китая, [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и США", - сказал он журналистам.

По мнению Таяни, "без справедливости невозможно достичь соглашения, а справедливость - это свобода Украины".

В ноябре Таяни провел беседу с китайским коллегой Ван И, с которым обсудил двусторонний товарообмен, перспективы диалога Евросоюза и Пекина, а также совместные усилия по достижению мира на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Китай
Россия
Румыния
США
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
27.12.2021
Влияние санкционных режимов США и их союзников на продажи российского оружия
23.04.2020
Имперские страсти президента Эрдогана
23.03.2020
National Review (США): Владимир Путин берет Европу в кольцо
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
29.07.2015
Система ПРО — это гибель для Польши ("Nowa Europa Wschodnia", Польша)
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 23:12
  • 39026
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:32
  • 1
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 01.12 15:14
  • 1
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 13:55
  • 2
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 01.12 12:16
  • 1
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 01.12 12:04
  • 1
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 01.12 10:53
  • 0
Ускоренная милитаризация Польши. Сколько польское минобороны потратило в 2022 году
  • 30.11 21:19
  • 3
Второй самолёт МС-21 с российскими двигателями перелетел из Иркутска в подмосковный Жуковский - ОАК
  • 30.11 20:33
  • 2
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"