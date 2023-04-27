Турецкий политик раскрыл секрет хороших отношений с Россией

Турецкий политик Юнал Чевикез: в отношениях с Россией важно быть откровенными

В преддверии президентских выборов в Турции болгарское издание "Дневник" опубликовало интервью с Юналом Чевикезом, советником кандидата от оппозиционного альянса Кемаля Кылычдароглу. Разговор шел о том, как будут выглядеть отношения Анкары с миром в ближайшие пять лет, если оппозиция придет к власти. Россия стала одной из главных тем.

Ангел Петров

"Дневник" обратился к представителям ведущих политических партий Турции с вопросом, как будут выглядеть отношения Анкары с миром в ближайшие пять лет, если они придут к власти.

Первым откликнулся Юнал Чевикез, главный внешнеполитический советник кандидата от оппозиционного альянса Кемаля Кылычдароглу. Его долгая карьера дипломата включает в себя должность секретаря в Софии в годы Возродительного процесса (болгаризация турок во второй половине 80-х — прим.пер.), также он был послом в Багдаде, Баку и Лондоне, работал в Москве по линии Россия-НАТО.

"Дневник": Г-н Чевикез, мир с интересом наблюдает за тем, что вы предложите, если выиграете президентские или парламентские выборы — или и то, и другое. Ваша внешнеполитическая программа начинается со слов "Мир дома — мир во всем мире" — девиз Мустафы Кемаля Ататюрка. Как говорить о мире, когда по ту сторону Черного моря российско-украинский конфликт?

Юнал Чевикез: Я был советником в посольстве в Софии, а основатель республики Мустафа Кемаль Ататюрк был в Софии военным атташе Османской империи. Я убежден, что мы победим и на президентских, и на парламентских выборах, будем иметь арифметическое большинство с (прокурдской) Демократической партией народов. Это приведет к гармонии между законодательной и исполнительной властью.

— Если только одни из выборов не выиграет кто-то другой и не дойдет до сожительства — президент и парламент окажутся по разные стороны баррикад

— Мы уверены, что победим и там, и там. Согласно опросам, ветер дует в нашу сторону. Первым приоритетом будет реинституционализация внешней политики. Министерство иностранных дел было отстранено от принятия решений. Имидж Турции ухудшился, и мы надеемся, что в первые 100 дней мы восстановим роль Министерства иностранных дел Турции.

Безусловно, отношения с соседями будут основываться на невмешательстве во внутренние дела, нерушимости международно признанных границ и уважении их суверенитета и независимости. Нас окружают конфликты: в Нагорном Карабахе нет прочного мира; есть трудности в Сирии и Ираке, создающие ощущение, что Турция в опасности. На западе дела обстоят лучше: у нас хорошие отношения с Болгарией, есть споры с Грецией, но и там будут выборы. Мы надеемся, что после выборов — у них и у нас — откроются новые горизонты. Добрососедские отношения со всеми — наш приоритет.

Однако вы спрашиваете о ситуации на севере. Бассейн Черного моря испытывает трудности из-за спецоперации России на Украине. Мы не можем принять это. Поэтому нынешнее правительство Турции прилагало усилия для сближения стран и выступало важным посредником. Мы считаем, что этот конфликт должен прекратиться. Мы не можем мириться с нарушением территориальной целостности Украины, ведь иначе под угрозой окажутся все страны черноморского региона, в том числе и Болгария.

— Иными словами, вы не порвете с политикой действующей власти?

— Мы продолжим и усилим работу по поддержанию контактов с Москвой и Киевом для поиска наилучшего решения.

— Критики считают, что Турция сидит на двух стульях

— Что вы хотите сказать?

— Вы осуждаете войну, вы экономический партнер Украины, но Турция стала хабом для санкционированных Западом товаров.

— Турция не придерживается санкций ЕС, только санкций ООН. У нее всегда был такой подход, не только при этом правительстве: санкции не особо эффективны. Мы стараемся делать упор на дипломатию, Турция участвует в санкциях ограничено. Мы применяем конвенцию Монтре, это важно для Болгарии и Румынии, наших союзников по НАТО.

Я считаю, что мы должны найти возможность регионального управления Черноморским бассейном, но на данный момент это невозможно. Когда наступит мир, мы вернемся к этой идее.

— Вы не хотите сжигать мосты с Россией, но может ли она зайти слишком далеко и тем самым заставить Турцию сблизиться с Западом?

— Наша позиция по Крыму и Восточной Украине не вредит российско-турецким отношениям — важно быть откровенными. Несмотря на разногласия, мы должны продолжать поддерживать отношения.

— Касается ли это систем С-400, которые Турция купила у России?

— С-400 не только изменили имидж Турции на Западе, но и создали помехи для развития турецкой оборонной промышленности. Турция исключена из F-35; это был важный проект, и мы хотим вернуться к нашему оборонному партнерству с США. Не только с США, но и с другими партнерами по альянсу. Не забывайте, что мы также входим в SAMP/T (проект ракетных систем) с Францией и Италией. Это может помочь нам вернуться к проекту F-35, если не к самой сборке (поскольку США уже заменили турецкие компании другими). Будет шестое поколение самолетов, будут развиваться технологии. Мы хотим быть частью этого. Турецкая оборонная промышленность — важный двигатель нашего развития. Чтобы вернуть себе это преимущество, нам нужно найти решение.

— Нынешняя власть заявила, что взяла С-400, потому что столкнулась с неблагоприятными условиями по Patriot. Покупка американского оружия — это решение?

— Не только. Мы рассчитываем на турецкое национальное производство, оно становится очень престижным в нашем регионе. Мы можем пересмотреть условия поставки Patriot, все остается на столе.

— Вы хотите выстраивать честные и равноправные отношения с Москвой. Учитывая Ваш опыт работы там дипломатом, возможно ли вообще общаться с Россией на равных?

— Конечно. Это вопрос доверия и прозрачности. Я не думаю, что у нас возникнут проблемы, учитывая долгую историю наших отношений. Если мы институционализируем наши отношения, проблем не будет.

— Президент Эрдоган заигрывает с Китаем, стремясь присоединиться к Шанхайской организации. Должна ли Турция установить границы?

— Турция должна быть открыта для сотрудничества, диалога, но не должна вступать в ШОС — это противоречит членству в НАТО.

— То есть Турция зайдет слишком далеко, если поступит так?

— Думаю, да. Об этом говорили и российские представители: чтобы вступить в ШОС, Турция должна выйти из НАТО. <....>