ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря

ЦАМТО, 30 ноября. Глава Пентагона Ллойд Остин 2 декабря примет участие в первом показе новейшего американского стратегического бомбардировщика, сообщил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

"В эту пятницу Л.Остин примет участие в показе нового бомбардировщика", – сказал он на брифинге.

Церемония, которая состоится в штате Калифорния, проводится Военно-воздушными силами США и компанией Northrop Grumman. Речь идет о бомбардировщике B-21 Raider, созданном по технологии "стелс".

Справка ЦАМТО

ВВС США на своем официальном сайте в июле 2021 года раскрыли некоторую информацию о разрабатываемом Northrop Grumman бомбардировщике B-21 "Райдер", а также опубликовали новое рендерное изображение самолета, который должен поступить на вооружение в ближайшие годы.

Согласно опубликованной 6 июля в ежегоднике Fact Sheets информации, для ВВС США будет приобретено не менее 100 ед. B-21 (ранее ВВС США заявляли о намерении закупить "около" 100 ед., включая согласование поставки 80-100 ед.). Стоимость бомбардировщика составит 639 млн. долл. (в ценах 2019 года).

На новом изображении был показан в полете напоминающий B-2 самолет B-21, хотя и с новым изогнутым дизайном окон кабины пилотов. Цели выбора такого дизайна пока не ясны, хотя, как и в случае с ранее публиковавшимися изображениями, представители ВВС США заявляют, что оно является "интерпретацией" того, как самолет может выглядеть и чем будет отличаться от оригинала.

Ранее известный как дальний бомбардировщик (LRS-B – long-range strike bomber), B-21 является одним из трех приоритетных проектов приобретений ВВС США, наряду с истребителем F-35A "Лайтнинг-2" и многоцелевым транспортом-заправщиком KC-46A "Пегасус". Он заменит бомбардировщики B-1B "Лансер", которые считаются менее живучим в условиях современных угроз, а также разработанные Northrop Grumman B-2A "Спайрит". Примечательно, что изначально он не заменит самолеты B-52H "Стратофортресс" для замены которых создавались как B-1B, так и B-2A.

По информации ВВС США, B-21 "Райдер" будет представлять собой малозаметный бомбардировщик двойного назначения, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. B-21 составит основу перспективного флота бомбардировщиков ВВС США. Созданный для применения в условиях высоких угроз завтрашнего дня, B-21 будет играть решающую роль в обеспечении потенциала американской авиации на перспективу.

Как заявлено, B-21 будет компонентом более крупного семейства систем для нанесения ударов обычным оружием на большой дальности, сбора информации, наблюдения и разведки, РЭБ, обеспечения связи и других возможностей. Он будет применяться в пилотируемом и беспилотном режимах, нести широкий спектр боеприпасов. B-21 разрабатывается на принципах открытой архитектуры для снижения рисков при интеграции новых систем при модернизации.

Как было объявлено ранее, B-21 планируется разместить на авиабазах "Эллсуорт" (шт.Южная Дакота), "Уайтман" (шт.Миссури) и "Дайс" (шт.Техас). В испытательном центре ВВС на авиабазе "Эдвардс" (шт.Калифорния) будет размещено испытательное подразделение B-21, а в Центре поддержки ВВС на авиабазе "Тинкер" (шт.Оклахома) – ремонтное подразделение.

Минобороны США 27 октября 2015 года объявило о выборе корпорации Northrop Grumman победителем конкурса на разработку проекта перспективного стратегического бомбардировщика LRS-B и заключении с ней контракта на реализацию этапов конструирования и разработки технологии серийного производства (EMD – engineering and manufacturing development) и начального производства. Northrop Grumman опередила участвовавший в тендере консорциум компаний Boeing и Lockheed Martin. Ожидается, что первые B-21 поступят на вооружение к 2025 году.