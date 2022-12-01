В Пентагоне заявили о совершенствовании США своего ВПК за счет ситуации на Украине

Первый замминистра обороны Кэтлин Хикс отметила, что Вашингтон ежедневно анализирует влияние поставок оружия и военной техники Киеву, чтобы не допустить истощения арсеналов

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты совершенствуют свой военно-промышленный комплекс за счет конфликта на Украине. Это признала во вторник первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

"Мы предпримем [усилия], и мы уже начали делать это за счет этих некоторых упомянутых вами [финансовых] средств (пакетов помощи Вашингтона Киеву - прим. ТАСС), по существенному совершенствованию нашей военно-промышленной базы, которое пойдет на пользу не только украинскому народу в нынешнем кризисе, но и Соединенным Штатам при кризисах будущего", - заявила заместитель главы американского военного ведомства.

По словам Хикс, США на ежедневной основе анализируют влияние поставок оружия и военной техники Украине, чтобы не допустить истощения своих арсеналов. "Позвольте заверить вас: мы это оцениваем каждый день. И мы полностью уверены в [высоком] качестве американского военно-промышленного комплекса. Мы очень тесно работаем здесь [в США] с нашими партнерами в промышленности. А также с союзниками и партнерами во всем мире, когда у них есть [соответствующий] потенциал промышленной базы", - сказала замминистра в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post.

"Мы уверены в готовности наших сил. <...> И мы расходуем средства не только на поддержку Украины, но и на то, чтобы восполнять наши собственные запасы и изучать на перспективу потребности союзников и партнеров, которые могут пожелать приобрести средства (оружие и военную технику - прим. ТАСС) у США. Нам очень повезло, что мы здесь, в США, с течением времени расширили военно-промышленную базу. Нам сейчас это действительно нужно", - отметила Хикс.