Войти
ТАСС

В Пентагоне заявили о совершенствовании США своего ВПК за счет ситуации на Украине

535
0
0
Кэтлин Хикс
Кэтлин Хикс.
Источник изображения: abcnews.com

Первый замминистра обороны Кэтлин Хикс отметила, что Вашингтон ежедневно анализирует влияние поставок оружия и военной техники Киеву, чтобы не допустить истощения арсеналов

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты совершенствуют свой военно-промышленный комплекс за счет конфликта на Украине. Это признала во вторник первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

"Мы предпримем [усилия], и мы уже начали делать это за счет этих некоторых упомянутых вами [финансовых] средств (пакетов помощи Вашингтона Киеву - прим. ТАСС), по существенному совершенствованию нашей военно-промышленной базы, которое пойдет на пользу не только украинскому народу в нынешнем кризисе, но и Соединенным Штатам при кризисах будущего", - заявила заместитель главы американского военного ведомства.

По словам Хикс, США на ежедневной основе анализируют влияние поставок оружия и военной техники Украине, чтобы не допустить истощения своих арсеналов. "Позвольте заверить вас: мы это оцениваем каждый день. И мы полностью уверены в [высоком] качестве американского военно-промышленного комплекса. Мы очень тесно работаем здесь [в США] с нашими партнерами в промышленности. А также с союзниками и партнерами во всем мире, когда у них есть [соответствующий] потенциал промышленной базы", - сказала замминистра в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post.

"Мы уверены в готовности наших сил. <...> И мы расходуем средства не только на поддержку Украины, но и на то, чтобы восполнять наши собственные запасы и изучать на перспективу потребности союзников и партнеров, которые могут пожелать приобрести средства (оружие и военную технику - прим. ТАСС) у США. Нам очень повезло, что мы здесь, в США, с течением времени расширили военно-промышленную базу. Нам сейчас это действительно нужно", - отметила Хикс. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
26.10.2022
"Накроет половину Европы". Чем опасна "грязная бомба"
06.06.2022
Запад отправит на Украину РСЗО. Но боится получить "ответку" от России
06.06.2022
Санкции достигли предела. Европа сбавляет темп
20.01.2022
NLAW: Javelin на минималках
13.03.2019
В холодную войну было лучше
08.11.2016
Рижская конференция по безопасности: основные выводы
03.11.2011
Россия решила построить авианосец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 23:11
  • 39025
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:32
  • 1
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 01.12 15:14
  • 1
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 13:55
  • 2
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 01.12 12:16
  • 1
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 01.12 12:04
  • 1
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 01.12 10:53
  • 0
Ускоренная милитаризация Польши. Сколько польское минобороны потратило в 2022 году
  • 30.11 21:19
  • 3
Второй самолёт МС-21 с российскими двигателями перелетел из Иркутска в подмосковный Жуковский - ОАК
  • 30.11 20:33
  • 2
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"