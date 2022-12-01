Пентагон заявил об отсутствии у США планов по передаче ЗРК Patriot Украине

Обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны является одним из приоритетов американского военного ведомства, сообщил его пресс-секретарь Патрик Райдер

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. США пока не планируют передавать Украине зенитные ракетные системы ПВО Patriot. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер.

"У нас нет планов передачи Украине комплексов Patriot", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны является одним из приоритетов американского военного ведомства. "Мы продолжим вести дискуссии по этому поводу. Если у нас будет что объявить, мы сделаем это", - добавил он.

Ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе идет дискуссия о передаче Украине систем ПВО Patriot. В свою очередь корреспондент радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Джефф Селдин со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга писал в "Твиттере", что Министерство обороны США рассматривает возможность поставок Украине всех видов систем противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО/ПВО), в том числе Patriot.