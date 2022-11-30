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Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15»

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Запуск с космодрома Цзюцюань китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" (CZ-2F,
Запуск с космодрома Цзюцюань китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" (CZ-2F,.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Китай осуществил запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-15» к национальной многомодульной станции «Тяньгун». Об этом сообщило Центральное телевидение КНР, передает ТАСС.

Ракета-носитель Long March-2F (CZ-2F, «Чанчжэн-2F») с пилотируемым кораблем стартовала в 23:08 по пекинскому времени (18:08 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.

Корабль доставит на орбиту трех космонавтов, которые сменят команду, доставленную на корабле «Шэньчжоу-14». Отмечается, что впервые в истории Китая ротация будет осуществлена на орбите в присутствии членов двух экипажей.

В начале ноября стало известно о завершении сборки на околоземной орбите первой китайской многомодульной станции «Тяньгун».

В июне в Китае осуществили запуск корабля «Шэньчжоу-14» с тремя космонавтами на борту. В экипаже было двое мужчин, а также женщина по имени Лю Ян, ставшая первой женщиной-тайконавтом в истории китайской пилотируемой космонавтики.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
Шэньчжоу
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