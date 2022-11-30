Войти
Военное обозрение

Генсек НАТО: В случае победы России на Украине миру придется заплатить высокую цену

497
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Похоже, что «миролюбивая» риторика Запада в отношении конфликта на Украине завершилась, так толком и не начавшись. По крайней мере, в НАТО после робких и весьма «размытых» заявлений о дипломатии, вновь убеждены в необходимости военной победы Киева.

Так, в ходе бухарестского форума генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в случае победы России на Украине миру придется заплатить высокую цену.

Столтенберг обосновал свое заявление тем, что победа Москвы в данном конфликте «развяжет руки» другим «авторитарным» лидерам. От этого, как он выразился, мир станет «еще опаснее». То есть, факто того, что руки уже развязаны у всего Запада, причём давно, Столтенберга, конечно же, не беспокоит. Он по-прежнему выступает говорящей головой США, в интересах всё тех же США.

Кроме того, генсек НАТО снова напомнил европейцам, кто виноват в резком снижении их уровня жизни. Со слов Столтенберга, многие домохозяйства в ЕС «из-за действий России» вынуждены платить высокую цену за электроэнергию и продовольствие. Однако цена, которую приходится платить украинцам, дословно, «измеряется кровью». А чем измеряется цена, которую до сих пор платят ливийцы, афганцы, иракцы, сирийцы?..

Наконец, затронул генсек НАТО и тему переговоров, подчеркнув, что все войны рано или поздно завершаются подписанием перемирия. В то же время, по мнению Столтенберга, чтобы данный сценарий сталь реальным, Украине необходимо одержать победу над Россией, в связи с чем, альянс должен продолжить оказывать ей необходимую поддержку.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
17.08.2022
Украина должна опасаться удара в спину со стороны Европы
16.08.2022
Киссинджер: США находятся на грани войны с Россией и Китаем
14.02.2022
Atlantico: стать миротворцем в конфликте между Россией и Западом проамериканский Макрон не сможет
26.03.2018
Где Вашингтон может нанести следующий удар
01.08.2016
ЕС может стать четвертым рейхом
06.11.2013
Разведчик – это образ жизни
11.04.2011
Президент ГП "Антонов" Дмитрий Кива - о том, что дает Украине авиация
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 20:33
  • 2
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 20:30
  • 38967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 15:29
  • 1
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 30.11 13:17
  • 4
Ростех разработал комплекс-гигант для инновационной сварки крупных деталей
  • 30.11 09:40
  • 1
Глава буддистов России прокомментировал слова Папы Римского о жестокости бурятов в СВО
  • 30.11 03:26
  • 2
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 30.11 02:20
  • 1
Космический самолет немецкой разработки «Афина»
  • 30.11 02:00
  • 1
США переводят Украину на дешевые вооружения
  • 29.11 21:46
  • 2
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 29.11 20:35
  • 1
«Калашников» в два раза увеличит производство станков
  • 29.11 17:54
  • 2
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 17:54
  • 3
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем