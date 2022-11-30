Генсек НАТО: В случае победы России на Украине миру придется заплатить высокую цену

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Похоже, что «миролюбивая» риторика Запада в отношении конфликта на Украине завершилась, так толком и не начавшись. По крайней мере, в НАТО после робких и весьма «размытых» заявлений о дипломатии, вновь убеждены в необходимости военной победы Киева.

Так, в ходе бухарестского форума генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в случае победы России на Украине миру придется заплатить высокую цену.

Столтенберг обосновал свое заявление тем, что победа Москвы в данном конфликте «развяжет руки» другим «авторитарным» лидерам. От этого, как он выразился, мир станет «еще опаснее». То есть, факто того, что руки уже развязаны у всего Запада, причём давно, Столтенберга, конечно же, не беспокоит. Он по-прежнему выступает говорящей головой США, в интересах всё тех же США.

Кроме того, генсек НАТО снова напомнил европейцам, кто виноват в резком снижении их уровня жизни. Со слов Столтенберга, многие домохозяйства в ЕС «из-за действий России» вынуждены платить высокую цену за электроэнергию и продовольствие. Однако цена, которую приходится платить украинцам, дословно, «измеряется кровью». А чем измеряется цена, которую до сих пор платят ливийцы, афганцы, иракцы, сирийцы?..

Наконец, затронул генсек НАТО и тему переговоров, подчеркнув, что все войны рано или поздно завершаются подписанием перемирия. В то же время, по мнению Столтенберга, чтобы данный сценарий сталь реальным, Украине необходимо одержать победу над Россией, в связи с чем, альянс должен продолжить оказывать ей необходимую поддержку.