Войти
Lenta.ru

В России перенесли запуск спутников «Экспресс»

513
0
-1
Экспресс-АМ7
Телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ7».
Источник изображения: http://www.roscosmos.ru/

Запуск нескольких спутников российской космической группировки «Экспресс» перенесли на один-два года. Об этом со ссылкой на презентацию генерального директора «Космической связи» Алексея Волина сообщает ТАСС.

В ходе заседания круглого стола комитета Совета Федерации по экономической политике руководитель заявил, что до 2030 года «из 12 аппаратов 7 наших космических аппаратов будут нуждаться в замене, потому что они отработают срок активного существования». «У нас проблема заключается в том, что мы достаточно кучно запускали спутники, но они так же кучно начнут выходить из строя», — сказал Волин.

В презентации, представленной гендиректором, указано, что запуск «Экспресс-АМУ6» состоится в 2029-м вместо 2027-го, а «Экспресс-36», «Экспресс-АМУ8», «Экспресс-АТ3» и «Экспресс-АТ4» — в 2030-м вместо 2029-го.

В октябре Волин заявил, что предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи.

В том же месяце «Роскосмос» сообщил, что первый аппарат спутниковой группировки «Сфера», получивший название «Скиф-Д», и три спутника связи «Гонец-М», запущенные на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, выведены на орбиту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
Похожие новости
22.11.2022
«Сфера»: спутниковая группа цифрового прорыва
07.11.2022
Шесть спутников "Скиф" запустят на орбиту к середине 2026 года
24.10.2022
Мантуров заявил, что космонавтика дает толчок развитию смежных отраслей экономики
24.10.2022
Роскосмос устраняет отставание по запуску арктической группировки спутников
01.10.2021
Первый запуск спутников "Гонец" с космодрома Восточный запланировали на IV квартал 2022 г.
24.11.2020
Запуск ракеты "Союз" с космодрома Плесецк отложили из-за дополнительных проверок
04.11.2019
Россия начнет развертывание новой спутниковой группировки связи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 20:30
  • 38967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 15:29
  • 1
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 30.11 13:17
  • 4
Ростех разработал комплекс-гигант для инновационной сварки крупных деталей
  • 30.11 12:12
  • 1
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 09:40
  • 1
Глава буддистов России прокомментировал слова Папы Римского о жестокости бурятов в СВО
  • 30.11 03:26
  • 2
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 30.11 02:20
  • 1
Космический самолет немецкой разработки «Афина»
  • 30.11 02:00
  • 1
США переводят Украину на дешевые вооружения
  • 29.11 21:46
  • 2
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 29.11 20:35
  • 1
«Калашников» в два раза увеличит производство станков
  • 29.11 17:54
  • 2
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 17:54
  • 3
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем