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Американский B-21 назвали самолетом шестого поколения

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B-21
B-21.
Источник изображения: USAF

Разработанный американской компанией Northrop Grumman малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который представят 2 декабря, станет первой системой шестого поколения в арсенале Военно-воздушных сил (ВВС) США, пишет Defense News.

Президент подразделения авиационных систем Northrop Grumman Том Джонс отметил, что технологии малозаметности, использование открытой архитектуры и технологий объединенной системы управления всеми доменами (Joint All-Domain Command and Control, JADC2) позволяют классифицировать B-21 как самолет шестого поколения.

Джонс отметил, что в течение следующих нескольких месяцев B-21 пройдет дополнительные испытания в рамках подготовки к первому полету, который планируют выполнить в 2023 году. Летные испытания самолета будут проходить на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

В октябре стало известно, что презентация бомбардировщика B-21 Raider пройдет 2 декабря на предприятии компании Northrop Grumman в Палмдейле, штат Калифорния.

В мае в США завершили калибровочные испытания B-21, которые показали положительный результат. Планер самолета подвергали нагрузкам.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Компании
Northrop Grumman
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