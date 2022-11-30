Глава буддистов России прокомментировал слова Папы Римского о жестокости бурятов в СВО

Дамба Аюшеев назвал их недобрыми

УЛАН-УДЭ, 29 ноября. /ТАСС/. Глава Буддийской традиционной Сангхи России - XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев ответил на слова Папы Римского о "жестокости" бурят, назвав их недобрыми. Об этом он написал в Telegram-канале.

Папа Римский Франциск в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурят "самой жестокой частью российских войск на Украине".

"Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды", - написал Аюшеев.

Председатель Народного Хурала (парламента) Бурятии Владимир Павлов назвал высказывание Папы Римского некорректным. "Бездоказательно и огульно обвинять целый народ в жестокости - это по меньшей мере некорректно. Фактов, доказывающих жестокость наших земляков, нет. Зато фактов, подтверждающих жестокое обращение украинских нацистов с российскими военнопленными, много. Но никто из российских политиков не позволяет себе обвинять в жестокости весь украинский народ", - подчеркнул Павлов.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов назвал странным комментарий Папы Римского Франциска. Он подчеркнул, что российские военные бесстрашно, с честью и достоинством защищают интересы своей страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова папы Франциска, сказала, что его заявления демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины.