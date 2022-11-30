В США заявили, что работают с Европой над передачей Украине оборудования для электросетей

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что некоторые материалы будут поступать из Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов работает со своими европейскими союзниками и партнерами над вопросами поставок Украине оборудования для восстановления электросетей страны. Об этом сообщил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы работаем с союзниками и партнерами по всему миру, и, конечно же, работаем в рамках различных госучреждений администрации [США], чтобы обеспечить поставку запасных частей, оборудования, трансформаторов, других материалов, необходимых для восстановления работы некоторых из энергосистем и энергосетей, возобновления подачи электроэнергии, воды на большей части территории Украины", - отметил он на регулярном брифинге.

Кирби добавил, что США "весьма активно прорабатывают этот вопрос со своими союзниками и партнерами". "Некоторые материалы, без сомнения, будут поступать из Соединенных Штатов. Но мы также признаем, что их электросеть основана на исключительно европейской инфраструктуре. Поэтому мы собираемся работать с союзниками и партнерами в регионе, чтобы понять, что они могут сделать, чтобы доставить туда больше материалов для обеспечения электро- и водоснабжения", - подчеркнул официальный представитель СНБ. Он добавил, что Вашингтон "собирается продолжать предоставлять украинским вооруженным силам все необходимые им средства, вооружения, возможности".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 ноября сообщил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя. Глава офиса президента Андрей Ермак 23 ноября допустил, что отключения электроэнергии в стране могут длиться неделями.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на десятки миллиардов долларов.