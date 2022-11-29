Войти
Lenta.ru

Путин наградил создателя замены пистолета Макарова

220
0
0
Пистолет Лебедева (ПЛ-14)
Пистолет Лебедева (ПЛ-14).
Источник изображения: https://warways.ru/

Президент России Владимир Путин наградил ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода (ИМЗ, «Ижмех») Дмитрия Лебедева, который создал линейку пистолетов Лебедева, орденом «За военные заслуги». Об этом сообщается в Telegram-канале группы компаний «Калашников».

«Ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода Дмитрий Лебедев награжден орденом за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной техники и вооружения, укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лебедев разработал основные технические решения пистолета Лебедева компактного ПЛК и модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1. ПЛК заменит пистолет Макарова (ПМ), а МПЛ может заменить пистолет Ярыгина в подразделениях Росгвардии.

В сентябре президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что Минобороны может принять на вооружение пистолет Лебедева компактный.

В январе в госкорпорации «Ростех» сообщили, что в 2023 году начнутся поставки пистолетов «Удав» в новой комплектации с глушителем в Вооруженные силы России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
29.12.2021
Главные достижения оборонно-промышленного комплекса России в 2021 году
06.07.2021
В РФ запланировали произвести до 200 новых самолетов Ил-112В
20.09.2018
Путин на экспозиции "Калашникова" в парке "Патриот" ознакомился с новыми образцами
20.09.2018
Президенту РФ продемонстрировали бронемашину "Астейс" и электромотоциклы производства концерна "Калашников"
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
15.02.2017
Китай спасет двигатель Ми-26
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 09:30
  • 38863
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 09:24
  • 3
Борисов пообещал коренную перестройку «Роскосмоса»
  • 29.11 06:56
  • 1
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 01:22
  • 1
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 29.11 01:17
  • 1
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем
  • 29.11 01:11
  • 1
Искусственный интеллект заработал России сотни миллиардов
  • 29.11 00:36
  • 2
Вывести самолёты с малой высоты: о производстве управляемых бомб для российской боевой авиации
  • 29.11 00:15
  • 1
Шмыгаль заявил о попадании всех ТЭС и ГЭС Украины под удары
  • 28.11 23:41
  • 3
Россия построит два фрегата для Алжира
  • 28.11 23:06
  • 1
Путин заявил о ежедневном обсуждении вопросов снабжения ВС РФ с Минобороны
  • 28.11 23:04
  • 1
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 28.11 22:48
  • 1
В России создадут новые части морской пехоты
  • 28.11 22:26
  • 1
На Украине победила Россия. США должны прекратить эскалацию конфликта
  • 28.11 21:23
  • 1
WP: США могут создать в Польше склад запчастей для поддержки энергосистемы Украины
  • 28.11 21:05
  • 3
Боевое качество: какие вооружения модернизируют в России по итогам СВО